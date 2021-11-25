Торговля сертификатами о прививках угрожает жизни не причастных к обману людей

На днях глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин озвучил цифру, которую затем двое суток повторяли и обсуждали все ведущие СМИ - у СК 60 уголовных дел о фейках в борьбе с ковидом и часть из таких дел, точнее - 34, уже завершена.

Цена поддельного сертификата невелика, но за него можно заплатить своей или чужой жизнью. Фото: Сергей Михеев

А вот сколько в России возбуждено уголовных дел о выданных без укола прививочных сертификатах, не знают даже в ведомстве Александра Бастрыкина.

В СКР корреспонденту "РГ" объяснили, что такой статистики пока не существует.

По мнению же самих сотрудников ведомства, таких уголовных дел у них несколько десятков. Но дело в том, что уголовные дела по поддельным сертификатам возбуждает и расследует еще и полиция. И там подобных дел - на порядок больше. Но сколько точно - также еще не считали.

Десятки уголовных дел о якобы сделанном уколе - это много или мало?

В ведомстве Александра Бастрыкина уверяют, что очень много. Дело ведь возбуждается только по факту выдачи сертификата или против конкретного человека, который этим занимается. А вот сколько уже было выдано поддельных подтверждений о наличии прививки, это сказано уже в самих материалах дел. И дел, в которых выдано 1-2 сертификата, там нет.

Поэтому сколько сегодня рядом с нами граждан, которые за "наличный расчет" получили заветную справку, не знает никто. Конечно, гражданин волен сам решать - прививаться или нет. А на последствия для других ему глубоко наплевать. В качестве характерного примера можно привести недавнее ЧП в одном из столичных фитнес-клубов. Заведение - уважаемое, вход - по сертификату, только привившимся или переболевшим. У кого из этих людей была на руках подделка, сказать сложно. Но 14 посетителей заболели почти одновременно, с разницей в несколько дней. Они принесли вирус домой, и плохо стало их женам, мужьям и родителям. На сегодня семеро посетителей клуба в реанимации и пятеро - на ИВЛ. О последствиях для здоровья тех, кто не попал в реанимацию, понятно, будет известно позже.

От 27 граждан доктор получил взятки за выдачу поддельных сертификатов на сумму свыше 170 тысяч рублей. Сейчас расследуются десятки таких дел

Где и от кого такие люди берут справки о прививках, видно по самым последним делам СК. На днях во Владикавказе предъявлено обвинение 57-летней регистратору-диспетчеру государственной поликлиники № 1. Статья нехорошая - посредничество во взяточничестве.

Женщина на своем рабочем месте получила от некой гражданки 30 тысяч рублей, которые обещала передать медикам поликлиники. Столько стоило внесение в федеральный регистр вакцинированных сведений о прохождении вакцинации двумя местными жителями. С последующей выдачей сертификатов.

За день до этого возбудили дело против теперь уже бывшего терапевта одной из поликлиник Волгограда. Этому врачу 26 лет. Он был включен в состав прививочной бригады для проведения вакцинации. Так вот с апреля по август доктор получал взятки за выдачу сертификатов о вакцинации. СК пока нашел 27 человек, согласившихся на фикцию. Общая сумма взятки с них - 171 тысяча рублей.

В Туапсе возбуждено уголовное дело против 66-летнего врача центральной райбольницы.

В СК рассказали, что этим летом к врачу обратился местный житель, который предложил заработать на сертификатах. Женщина согласилась и позвала в компанию медицинскую сестру, которая "имитировала введение вакцины пациентам, утилизируя при этом медицинский препарат". Одна имитация прививки - 2 тысячи рублей.

В Московской области арестовали восемь человек. Их обвинили во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы госучета и подделке сертификатов. Работали так: два медработника вносили фиктивные сведения о вакцинации и давали липовую справку. Шесть посредников искали в интернете желающих. Пока следствие говорит, что преступными услугами воспользовались не менее 61 человека.

Фельдшер сельской амбулатории с мая по октябрь "осчастливила" 90 человек ­фальшивыми справками

Следователи СК по Республике Коми пришли в кабинет заместителя главного врача Сыктывкарской горбольницы. Она была ответственной за ведение регистра вакцинированных. Вносила как настоящих привившихся, так и покупателей справок.

В СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследуется дело фельдшера амбулатории села Зеленое. Там с мая по октябрь этого года фельдшер "осчастливила" 90 человек заветными справками.

В СК по Санкт-Петербургу допрашивают врача и трех медицинских сестер одного из высших учебных медицинских заведений города. Только в конце октября подозреваемые получили от 12 граждан взятки на общую сумму не менее 100 тысяч рублей за внесение фиктивных данных в единую государственную информационную систему.

А в Хабаровске возбуждено сразу шесть уголовных дел. По одному на каждого медика за выдачу сертификата о якобы пройденной вакцинации.

В Тверской области в Весьегонской ЦРБ за десять августовских дней доктор за 5 тысяч рублей внес в медицинские документы ложь о прививке, а медицинская сестра в прививочном кабинете больницы, внесла заведомо фальшивые сведения в журнал вакцинации. В СК установили, что таким образом за несколько дней "привились" еще пятеро человек.

А в Липецкой области возбуждено уголовное дело против заведующей отделением одной из поликлиник областного центра. Она недавно поменяла статус - из доктора стала подозреваемой в совершении преступления.

Завотделением выдавала сертификаты о вакцинации против COVID без фактической вакцинации. Она вносила в соответствующую медицинскую документацию ложные сведения о гражданах, "сделавших прививку".

Вот так у нас в отдельных регионах росло число привитых граждан. А больных меньше не становилось.

Этим же занимался и бывший заведующий отделением одной из поликлиник Саратова. Он брал взятки за точно такую же липу. Следствие установило - взятки поступали на расчетный счет принадлежащей ему банковской карты. Общая сумма полученного вознаграждения составила 183 500 рублей.

Что будет с теми, кто этими опасными подлогами занимался, скажет следствие, а потом и суд. Но остается открытым вопрос: что делать с теми, у кого есть сертификат и нет прививки и кто потенциально опасен? Пока - непонятно.

На днях в Госдуме депутаты выступили за проведение своеобразной амнистии для тех, кто получил поддельные QR-коды.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что амнистированные граждане должны иметь возможность вакцинироваться. Но пока это лишь предложение.

Детальное обсуждение сложившейся обстановки ожидается в начале декабря.