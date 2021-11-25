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Рубрика: В мире

Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других"

Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ

Новый штамм коронавируса, обнаруженный британскими учеными в Ботсване, ЮАР и Гонконге, может оказаться гораздо "хуже других" из-за большого числа мутаций. Об этом исследователи сообщили в материале издания Daily Mail, которые цитирует РИА Новости.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Как уточняют авторы исследования, "штамм с научным названием B​​​.1.1.529 содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19".

Комбинация мутаций у нового варианта "ужасающая", считает вирусолог Том Пикок из Имперского колледжа Лондона. Штамм будет уклоняться от антител лучше "дельты".

"В настоящее время за ним (штаммом) следует внимательно следить, но нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнет встречаться все чаще", - сказал он.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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