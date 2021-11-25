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25.11.2021 10:07
Рубрика: Экономика

В 2022 году в поликлиниках перестанут спрашивать бумажный полис ОМС

Текст: Елена Манукиян
Уже в следующем году россияне смогут отказаться от бумажного медицинского полиса ОМС, вместо него на каждого жителя нашей страны будет заведен электронный документ в виде регистровой записи в системе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на XII Всероссийском конгрессе пациентов.

"В 2022 году граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе фонда ОМС", - сказал он. Поскольку доступ к регистру получит каждая медицинская организация, то требовать полис в поликлиниках и больницах у пациентов больше не будут. Достаточно будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости
Новорожденным могут начать выдавать полис ОМС проактивно

Министр подчеркнул, что электронный полис ОМС будет формироваться автоматически при рождении ребенка на основании данных о человеке, которые содержатся в информационной системе ЗАГС или по заявлению застрахованного, которое понадобится, например, если человек получил российское гражданство. Уже сегодня заявление можно подать в электронном виде на портале госуслуг.

Ранее руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова рассказала, как после регистрации новорожденного в органах ЗАГС будет оформляться полис обязательного медицинского страхования. Она пояснила, что страховую организацию сможет выбрать мать ребенка или ее назначит самостоятельно территориальный фонд обязательного медицинского страхования: он будет распределять неопределившихся в своем выборе новых застрахованных граждан пропорционально между страховыми организациями, которые представлены в регионе.

Экономика Страхование Правительство Минздрав Реформа системы медицинского страхования

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