В 2022 году в поликлиниках перестанут спрашивать бумажный полис ОМС

"В 2022 году граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе фонда ОМС", - сказал он. Поскольку доступ к регистру получит каждая медицинская организация, то требовать полис в поликлиниках и больницах у пациентов больше не будут. Достаточно будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Министр подчеркнул, что электронный полис ОМС будет формироваться автоматически при рождении ребенка на основании данных о человеке, которые содержатся в информационной системе ЗАГС или по заявлению застрахованного, которое понадобится, например, если человек получил российское гражданство. Уже сегодня заявление можно подать в электронном виде на портале госуслуг.
Ранее руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова рассказала, как после регистрации новорожденного в органах ЗАГС будет оформляться полис обязательного медицинского страхования. Она пояснила, что страховую организацию сможет выбрать мать ребенка или ее назначит самостоятельно территориальный фонд обязательного медицинского страхования: он будет распределять неопределившихся в своем выборе новых застрахованных граждан пропорционально между страховыми организациями, которые представлены в регионе.