В Австрии разошлют "письма счастья" для непривитых

Австрийское правительство прилагает усилия для ускорения вакцинации и убеждения скептиков. В начале декабря стартует кампания по рассылке писем с конкретными датами вакцинации и информацией о риске заболевания всем невакцинированным гражданам. Этими вопросами займется общенациональная организация социального страхования.

"Давайте сплотимся!", - призвал министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн. Он выступил в защиту решения правительства о введении локдауна и обязательной вакцинации. Ограничения стали "обременительным, но надежным инструментом", чтобы остановить новую волну коронавируса. Министр согласился, что обязательная вакцинация должна вводиться с учетом мнения экспертов, социальных партнеров и гражданского общества при соблюдении всех правовых процедур. В то же время Мюкштайн оставил без ответа вопрос о сроках реализации проекта.

В условиях пандемии следует быть осторожным с обещаниями, отмечает телеканал Oe24. Канцлер Александр Шалленберг и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн, однако, "настаивают" на 12 декабря как дате окончания "блокировки". При этом отмечается, что все будет зависеть от конкретной ситуации в больницах. На первом этапе предполагается снять ограничения с торговли.

Чтобы компенсировать потери рождественского бизнеса, вызванные блокировкой, председатель Венской торговой палаты Маргарете Гумпрехт потребовала, чтобы магазинам разрешили открываться не позднее 19 декабря. По ее словам, локдаун совпал с самым сильным периодом продаж в секторе розничной торговли. По данным опросов, жители Вены готовы потратить на рождественские подарки порядка 320 евро, пишет газета Die Presse.