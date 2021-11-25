В БДТ рассказали, зачем поставили "Вишневый сад" внутри игры Майнкрафт

Большой Драматический театр им. Товстоногова после ремонта вернулся в родные стены на Фонтанке. О том, как встраивается театральное искусство в цифровое пространство, "РГ" поговорила с худруком театра Андреем Могучим.

В частности, Могучий рассказал, как в театре придумали поместить актеров в пространство игры Майнкрафт в рамках проекта bdtdigital:

- Мы сделали этот проект из страха потерять друг друга. Потерять то самое прекрасное прошлое. Из необходимости заполнить пустоту, которая резко возникла вместе с пандемией. Очень активно занимались этим месяца два-три, а потом страшно утомились. Это стало непереносимо тяжело, потому что мы люди. Наша генетическая память кричит, не хочет в эту виртуальность. Но опыт был очень важный для всех нас. В частности, родился проект моего студента Эдика Закаряна, который сделал два спектакля БДТ - "Вишневый сад" и "Моцарт и Сальери", спектакли внутри игры Майнкрафт. Два очень коротких спектакля, сделанных по кратким содержаниям классики. Артисты ровно в семь часов, сидя дома, с помощью квадратноголовых аватарок выходили на виртуальную сцену. Импровизация, живая реакция, зрители, которые комментируют действие. Это было очень похоже на происходящее в живом театре. И я смотрел, чувствуя причастность, сопереживал - почти как в театре. Внутри этих геометрических фигурок были живые души артистов, которые сидят далеко друг от друга и соединяются на виртуальной площадке, видят цифровые слезы друг друга. За виртуальными фигурками было реальное переживание - это, конечно, страшно поразило. Я уж не говорю о том, что такой проект, как bdtdigital, может быть полезен для социального или документального театра.

Полную версию интервью с Андреем Могучим читайте в ближайшем номере "РГ".