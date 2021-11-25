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Рубрика: В мире

В Бразилии пилоты и бортпроводники объявили о бессрочной забастовке

Профсоюз воздухоплавателей Бразилии сообщил, что с 29 ноября пилоты и бортпроводники начнут бессрочную забастовку. Ежедневно на работу будут выходить лишь 50 процентов персонала. Сотрудники авиакомпаний требуют повысить зарплаты, которые из-за инфляции последние два года только сокращались.

Фото: AP Photo
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Ранее профсоюз отклонил предложение работодателей, которое предусматривало индексацию зарплаты "в значительно меньшем размере". Как пишет ТАСС, объемы авиаперевозок во всем мире увеличиваются, а урезанные из-за пандемии и сокращения пассажиропотока зарплаты не повышаются.

Официальный уровень инфляции в Бразилии в 2020 году составил 4,25 процента, а прогноз на этот год - 10,12 процента.

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