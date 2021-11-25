В Дании вновь ввели обязательное использование масок из-за COVID-19

Власти Дании вновь решили вернуть обязательное ношение масок в общественных местах.

Ношение масок сочли необязательным летом этого года, когда уровень вакцинации от коронавируса достиг почти 80 процентов. Однако в последние недели в Дании наблюдается быстрый рост распространения коронавируса.

В этой связи власти королевства решили поэтапно возвращать ограничения. С 29 ноября в Дании обязательным станет ношение масок во всех общественных местах: магазинах, больницах, транспорте.

Кроме того, муниципальные власти Дании ввели новое правило, согласно которому муниципальные служащие будут уволены в случае отсутствия у них действующих COVID-паспортов. "В первый раз работники получат предупреждение, а в дальнейшем это будет означать, что они не смогут работать в муниципалитете", - заявил мэр города Рандерс Йеспер Каас Шмидт.

За все время пандемии в Дании коронавирусом заболело свыше 467 тысяч человек, умело 2842 человека.