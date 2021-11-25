В Иране открылся новый кабинет Русского мира

В Гилянском университете в иранском городе Решт открылся кабинет Русского мира в рамках программы по созданию в различных странах мира мест для изучения русского языка и русской культуры. В кабинете представлены учебники русского языка, словари, методические пособия, книги по истории России и художественная литература на русском языке.

В церемонии открытия приняли участие ректор Гилянского университета Ахмад Рази, заместитель исполнительного директора фонда "Русский мир" Сергей Шурыгин (по видеосвязи), генконсул РФ в Реште Андрей Вадов, представитель Россотрудничества в Иране Дмитрий Калениченко, советник по вопросам науки посольства Ирана в России доктор Наджафи и член Совета директоров Ирано-российской торговой палаты Гиляна доктор Джалалифар.

Это уже третий кабинет Русского мира в Иране. Первый был открыт в 2013 году в Мешхедском университете Фирдоуси, а в 2017 году в Тегеранском университете начал работу Русский центр. Также планируется открыть в ближайшее время еще один Русский кабинет в Исфаханском университете.

Также Россотрудничество в этом году увеличило в три раза (со 100 до 300) количество квот для иранских студентов, желающих учиться в России. По словам Дмитрия Каленеченко, конкурс в 2021 году составил 10 человек на одно место по квоте.

Фонд "Русский мир" занимается популяризацией и поддержкой программ изучения русского языка как в России, так и за рубежом.