В Испании обнаружен редкий иберийский меч 2000-летнего возраста

Спустя более двух тысяч лет после того, как им в последний раз владел воин на Пиренейском полуострове, испанская полиция обнаружила редкий и, по всей видимости, украденный меч, отследив его до того, как он был продан в интернете.

Фальката, обоюдоострый, изогнутый меч, который использовали между пятым и первыми веками до нашей эры иберы - народ, живший на территории современной Испании, был конфискован в ходе рейда полицейскими вместе с 202 другими археологическими раритетами после того, как объявление об их продаже появилось в одной из популярных соцсетей. Меч, датируемый III-I вв. до нашей эры, пользовался особенным спросом из-за его оригинального лезвия. Поскольку фалькаты были личным оружием, их, как правило, хоронили вместе со своими владельцами, их клинки намеренно сгибались и били, чтобы сделать их недоступными для других, уточняет Guardian. Однако у этого экземпляра имеется нетронутое лезвие.

"Расследование началось после того, как полицейские обнаружили, что пользователь социальной сети опубликовал на известном сайте фото иберийской фалькаты с рукоятью в виде птичьей головы, которая была украдена в свое время", - говорится в заявлении Национальной полиции. Продавцом оказался гражданин Испании, проживающий в Андалусии. Полиция сообщила, что неповрежденный клинок фалькаты "значительно повысил его ценность", поскольку в настоящее время найти такие образцы практически невозможно. В ходе обыска дома у продавца полицейские также обнаружили множество других редких предметов, в том числе наконечники стрел, украшения и керамические фрагменты. Меч и другие артефакты были конфискованы, а мужчина арестован по подозрению в незаконном присвоении и правонарушении, связанном с историческим наследием.

По данным Национального археологического музея Испании, фалькаты, которые могли резать и колоть, были сложным, эффективным и функциональным оружием, которое часто имело символическую ценность, связанную с богатством и социальным положением их владельцев.