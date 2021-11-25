В МГУ преподавателей без прививки отстранили от занятий со студентами

Преподавателей МГУ им. Ломоносова, которые отказались вакцинироваться от COVID-19, отстранили от работы со студентами. Об этом заявил ректор Московского университета Виктор Садовничий.

По его словам, из 20 тысяч сотрудников 800 человек отказались от прививки - это чуть больше 4 процентов от общего числа сотрудников.

"Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, и знаем, кто просто идеологический противник, - цитирует Садовничего ТАСС. - Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать.

По словам Садовничего, хуже всего ситуация на трех факультетах, где до 100 человек противников вакцинации.