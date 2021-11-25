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25.11.2021 18:43
Рубрика: Культура

В Минкульте обсудили развитие веб-сериалов и короткометражного кино

Текст: Сусанна Альперина
В Министерстве культуры обсудили развитие веб-сериальной индустрии, поддержку короткометражного кино, а также проведение в 2022 году пятого фестиваля веб-сериалов "Realist web fest" и 10-го фестиваля короткометражного кино "Короче". На встрече с Министром культуры Ольгой Любимовой был и режиссер, продюсер, учредитель Ассоциации производителей web-сериалов Антон Калинкин.
Фото: Пресс-служба Министерства культуры Фото: Пресс-служба Министерства культуры
Фото: Пресс-служба Министерства культуры

В начале разговора Ольга Борисовна поинтересовалась, насколько востребованы веб-сериалы в России и пользуется ли такой формат популярностью у крупнейших онлайн-платформ.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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"За четыре года продвигаемый нами формат веб-сериалов стал неотъемлемой частью российской киноиндустрии. Все лидирующие онлайн-платформы на сегодняшний день имеют в своем каталоге оригинальные веб-сериалы. В среднем в производстве у каждого онлайн-кинотеатра - три-пять веб-сериалов и в разработке - шесть-десять. Потому что они стали понимать, что это продукт "удержания" зрителя между большими премьерами", - рассказал Антон Калинкин.

Он сообщил, что в следующем году пройдет уже пятый фестиваль веб-сериалов "Realist web fest", который еще в 2018 году вошел в топ мировых фестивалей. Это позволяет на партнерской основе обмениваться контентом с крупнейшими киносмотрами веб-сериалов, а также продвигать российский веб-контент на зарубежные рынки.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры

По словам Калинкина, за последние два года наши веб-сериалы получили награды на более чем восьми крупнейших международных кинофестивалях. К веб-сериальной индустрии обращается все больше лидеров и в процессе ее развития и формирования участвует более двух тысяч малых креативных групп. Тем самым формат веб-сериалов также превращается в образовательную площадку для тех, кто своим следующим шагом в работе рассматривает короткий метр.

"Как правило, короткометражными фильмами занимаются люди, для которых это первая попытка сделать кино. Однако мы хотим, чтобы именно веб-сериалы стали первой ступенькой входа в индустрию для начинающих режиссеров. Это возможность за небольшие деньги собрать команду единомышленников, создать контент, посмотреть на реакцию аудитории. И уже после того, как будет соответствующий опыт, приступить к работе над коротким метром", - добавил Антон Калинкин.

Ольга Любимова отметила, что ранее формат веб-сериалов был малоизучен и оттого менее популярен, чем игровое и документальное кино.

"В настоящий момент становится понятно, зачем нам нужно развивать индустрию веб-сериалов и, как следствие, короткометражное кино. По сути, это становится "окном", подходящей формой для входа в отрасль начинающих режиссеров и тех, кто не имеет достаточно финансовых средств для того, чтобы позволить себе полный метр и заявить о себе", - сказала Любимова.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры

Антон Калинкин сообщил о планах превратить фестиваль короткометражного кино "Короче" центром, вокруг которого начнет объединяться индустриальное коммьюнити, связанное с короткометражным кино. По его мнению, создание ступенчатой линейки от веб-сериалов, до короткометражного кино и полного метра позволит создать новую волну талантливых кинематографистов, которых начнут узнавать за переделами России.

Министр напомнила, что в следующем году Министерство будет проводить публичную форму защиты кинофестивалей. Кроме того, ведомство рассматривает различные формы поддержки питчингов короткого метра в рамках кинофестивалей короткометражного кино.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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