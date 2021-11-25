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25.11.2021 13:00
Рубрика: Экономика

В Минпромторге рассказали, за сколько можно купить хорошее российское вино

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Из 610 вин, которые исследовало Роскачество в рамках проекта "Винный гид России" - 2021, две трети получили оценку в 78 баллов и выше. Это рекордно высокий показатель, рассказал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

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В рамках исследования изучались вина стоимостью до 1 тыс. рублей. Средняя цена составляла 430-440 рублей, а самое дешевое вино стоило около 150 рублей. Треть исследования было посвящено именно недорогим винам, сделанным из российского винограда.

Виктор Евтухов отметил, что продажи винодельческой продукции за январь-октябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года заметно выросли. Продажи шампанского и игристых вин выросли на 8,36%, продажи ликерных вин выросли на 12,13%. Параллельно, в связи со вступлением в силу закона о виноградарстве и виноделии, который запрещает использовать импортные виноматериалы для изготовления российского вина, наблюдается падение спроса на винные напитки - их продажи за 10 месяцев этого года снизились на 41,2%. Они по новому закону относятся к категории "Не является вином".

"На эту маркировку на полках магазинов обращают внимание покупатели и отказываются от приобретения сомнительной продукции", - пояснил замминистра.

В рамках исследования "Винный гид России" - 2021 года эксперты провели аудит 47 предприятий. По итогам аудита закупщики Роскачества приобретали вина на полках розничных торговых точек. Закупка проводилась в 6 регионах страны из более 80 розничных точек. Затем 41 эксперт провели лабораторную и экспертную оценку образцов, специальным образом обезличенных. Оценка проводилась по 100-балльной шкале, принятой Международной организацией винограда и вина (OIV).

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