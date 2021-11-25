В Минздраве пояснили, как пациенту ознакомиться с записью в медкарте

Ознакомиться с тем, что врач внес в медицинскую карту, все ли жалобы пациента в ней отразил, можно двумя способами, рассказала руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения при Минздраве Ольга Кобякова.

Она подчеркнула, что всегда можно попросить в медучреждении бумажную копию с медицинской карты. "Медицинская организация обязана предоставить по требованию пациента заверенную копию с медицинской документации, отказать она не имеет права", - сказала Кобякова, отвечая на вопросы на XII Всероссийском конгрессе пациентов.

Также в ряде регионов россияне уже получили доступ к своей электронной карте на портале госуслуг, уточнила она. И если медицинская организация передает записи в федеральный реестр электронных медицинских документов, то через личный кабинет на портале госуслуг можно зайти и посмотреть, что в них написано и отражено.

В дальнейшем доступ к своим электронным документам получат все жители страны. Пока уровень цифровизации в регионах сильно отличается и только 80% медицинских организаций интегрировали свои информационные системы в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). Кобякова также уточнила, что различными сервисами здравоохранения на портале госуслуг в прошлом году пользовались около 30 млн россиян.