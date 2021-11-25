В Новой Зеландии в канализацию вылили семь тысяч литров пива

Любители пива в Новой Зеландии пребывают в тоске и печали: рабочие новозеландского пивоваренного завода начали утилизировать около 7000 литров пива, вылив его в канализацию.

Пиво производилось на пивоварне в Вестпорте и хранилось в чанах и кегах. Напиток пришлось утилизировать, потому что производитель не сумел оплатить акциз (форму налога на табак, топливо и алкоголь) и найти покупателя. Утилизация займет несколько недель, поскольку местные очистные станции не могут справиться с таким объемом промышленных отходов.

Пивоварня принадлежала компании, которая 28 июля этого года была передана в конкурсное управление. Она задолжала таможне - 41 тысячу долларов, а также обязана выплатить более 181 тысячи долларов кредиторам. Основным владельцем компании является канадский бизнесмен.