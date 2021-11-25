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25.11.2021 19:35
Рубрика: Экономика

В Пенсионный фонд до конца года можно будет прийти только по записи

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
До 1 января 2022 года получить услуги Пенсионного фонда России (ПФР) в отделениях можно будет только по предварительной записи. Минюст зарегистрировал временный порядок предоставления государственных услуг ПФР. Необходим он для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Ведь в ПФР обычно обращаются люди пожилые, которые находятся в группе риска по заболеваемости COVID-19.

В частности, речь идет о таких услугах, как установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; ежемесячной денежной выплаты; компенсационных выплат неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными родственниками или иными лицами.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Также по предварительной записи можно оформить маткапитал; подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала, оформить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; установить соцдоплату к пенсии; запросить справку о размере пенсии и получить ряд других госуслуг.

Обратиться с заявлением об установлении страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, ежемесячной денежной выплаты, получить СНИЛС можно в МФЦ. Федеральные льготники (ветераны, инвалиды войн, инвалиды, дети-инвалиды и другие) могут через специалистов МФЦ выбрать способ получения набора соцуслуг.

В то же время уже разработан порядок автоматического назначения пенсий по старости. С 2022 года она может начать назначаться автоматически: через заявление на портале госуслуг.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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