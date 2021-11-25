В премии "Экология - дело каждого" победили почти 200 детей

Награды победителей первой международной премии "Экология - дело каждого", учрежденной Росприроднадзором в марте этого года, получили 174 участника. Их имена были объявлены на торжественной церемонии, состоявшейся в Москве.

Всего на рассмотрение жюри, которое возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко, были представлены более 9,5 тысяч работ, их прислали школьники из всех регионов России и 27 стран мира. После долгих обсуждений были выбраны победители в номинациях, обладатель гран-при и дипломанты основного конкурса.

"В такой премии нет проигравших, - сказал депутат Госдумы, глава Всероссийского общества охраны природы и легенда мирового хоккея Вячеслав Фетисов. - Выбрать лучших было очень сложно. Ведь дети понимают, что они сохраняют Землю для себя и для следующих поколений".

Участники премии проводили экологические акции, флеш-мобы, реализовывали проекты, рисовали и снимали видеоролики, а потом размещали их в соцсетях. Тем самым они вовлекали в процесс свою семью, друзей и многих других людей. По оценке организаторов, такой эффект стал самым важным результатом всего конкурса.

Гран-при премии досталось Вере Баукиной (12 лет) из Петербурга за видеоролик с "вредными советами", рассказывающими о правилах экологичного поведения в обычной жизни.

Диплом первой степени разделили Амир Закраилов (10 лет) из Чечни и Милана Тимошенко (9 лет) из Подмосковья. Они вместе со своими родителями переплыли Байкал, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам знаменитого озера.

Кроме того, дипломами отмечены столичный Центр реабилитации и образования №7 и Айша Сабыржанкызы (15 лет) из Казахстана.

Полсотни победителей отправятся на экологическую смену в знаменитый лагерь "Орленок", куда к ним обещает приехать глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Еще десять детей вместе с семьями отдохнут в Сочи. Остальные победители получат призы и награды.

"Мы знаем, что вам не все равно, - обратилась к участникам глава Росприроднадзора. - Мы, взрослые, сделаем все, чтобы реализовать ваши задумки, воплотить мечты и ответить на ваши вопросы. Ведь нам передавать планету именно вам".