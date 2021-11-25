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25.11.2021 08:58

В "РГ" обсудили риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов в периоперационном периоде

В медиацентре "Российской газеты" прошел круглый стол на тему "Подход к минимизации рисков оперативного лечения пациентов с железодефицитом и железодефицитной анемией. С инициативой мероприятия выступил проект "Железное здоровье". Круглый стол прошел в преддверии Всемирного дня дефицита железа.

В круглом столе приняли участие сенатор и депутат Государственной Думы РФ, представители Министерства здравоохранения, научно-медицинского сообщества и отраслевых организаций.

Александр Румянцев, напомнил, что в России ежегодно проводится более 10 млн хирургических вмешательств, причем 2 млн связаны с выраженной кровопотерей. Предоперационная анемия встречается в среднем у 40%, но в отдельных областях, таких как акушерство и гинекология, онкология, кардиохирургия порой достигает 70%. "Конечно, в российскую клиническую практику уже внедрены определенные подходы по периоперационному ведению пациентов, но подготовке пациентов именно с железодефицитом уделяется не всегда достаточное внимание", - подчеркнул член комитета по охране здоровья, депутат ГД РФ. "Сегодняшний круглый стол должен стать началом системного диалога между врачами разных специальностей с целью интеграции "менеджмента крови пациента" в клинические рекомендации, а также запуска программной работы с непосредственной поддержкой гематологов по погружению подхода в систему здравоохранения РФ".

"Важен обоснованный подход к гемотрансфузиям, он позволяет оптимально использовать компоненты крови. Это особенно актуально в текущей эпидемиологической ситуации с COVID-19.", - считает главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова. "Отправной точкой может стать внедрение концепции "менеджмента крови пациента" в рутинную практику и оценка статуса дефицита железа пациента перед операцией. Своевременная диагностика анемии снизит риск для пациента и нагрузку на банки крови."

По мнению главного анестезиолога-реаниматолога г. Москвы Дениса Проценко "анемия перед операцией требует коррекции, и в такой ситуации от оперативного вмешательства стоит отказаться до стабилизации состояния, если позволяет время". "Для плановых операций в любой терапевтической области целесообразен контроль уровня железа у пациентов. Поддерживаю необходимость разработки стратегии погружения "менеджмента крови пациента" в рутинную практику", - говорит эксперт.

По словам главного внештатного терапевта Минздрава России Оксаны Драпкиной, реализация дифференциально-диагностического поиска пациента с анемией предполагает мультидисциплинарный подход и четкую маршрутизацию пациента. "Мы разрабатываем методические рекомендации, которые позволят оптимизировать и стандартизировать ведение пациента на амбулаторном этапе". - сообщила Оксана Драпкина.

"Менеджмент крови пациента" - пример ценностно-ориентированного подхода, который способствует повышению качества оказания медицинской помощи пациенту и позволяет говорить о потенциальной оптимизации расходов системы здравоохранения", - считает советник руководителя ФГБУ "ЦЭККМП" Минздрава России Нурия Мусина.

"По результатам исследования Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ", отмечает директор института Лариса Попович, - "это позволит сократить более, чем на 40% общественные потери, выраженные в годах жизни, что в денежном эквиваленте составит из расчета на 1 тыс. прооперированных пациентов почти 150 млн. рублей. При этом в расчете на всю операционную деятельность внедрение периоперационной подготовки больных с анемией позволит сэкономить более 7,4 тыс. литров крови, и она может быть использована для пациентов, остро нуждающихся в гемотрансфузиях."

"Решением проблемы железодефицитных состояний должно стать внедрение в рутинную практику врачей различных специальностей принципов "менеджмента крови пациента", - резюмирует Юрий Архаров, зам. председателя Комитета по соц. политике Совета Федерации.

Медиацентр Медиацентр "РГ": Отчеты о мероприятиях

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