В России построено 84% жилья от годового плана

В России введено 84% жилья от плана на нынешний год. Такие данные сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в нынешнем году необходимо достичь ввода 86 млн кв.м.

Комиссия обсуждала реализацию программы капитального ремонта школ и национального проекта "Жилье и городская среда".

"Ввод жилья на всей территории страны с начала года составил 84% от плана на 2021 год. В рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды уже благоустроено 9 703 территорий. Важной задачей Минстроя России остаётся расселение аварийного жилья, работа ведётся активными темпами и, начиная с 2019 года, переселено более 247 тысяч человек", - рассказал Файзуллин.

В этом году по государственным и муниципальным программам благоустраивается 5 376 общественных территории и 5 471 двора. Из 400 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды с 2019 года завершено 243 проекта.

План расселения аварийного жилья перевыполнен на 25%.