В России стартует программа по анонимному тестированию на ВИЧ

Научный центр по профилактике и борьбе со СПИДом, созданный год назад на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, начинает акцию по анонимному тестированию на ВИЧ в рамках ежегодной акции #СТОПВИЧСПИД. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Сдать бесплатно кровь для тестирования на ВИЧ может любой желающий с 25 ноября по 5 декабря в Центре по борьбе со СПИДом, а с 1 по 5 декабря к акции также подключатся все медицинские офисы Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря и в этом году проходит под общим девизом "Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии".

"Распространение ВИЧ-инфекции остается одной из главных проблем человечества. Роспотребнадзор проводит большую работу, направленную на победу над ней и полным искоренением этого заболевания на территории РФ. Научный центр по профилактике и борьбе со СПИДом - уникальное высокотехнологичное научное учреждение. Здесь проводят научные исследования, направленные на создание препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, разрабатывают методы диагностики. Также в центре ведется работа по совершенствованию эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией", - пояснили в Роспотребнадзоре.

По оценкам ЮНЭЙДС, сейчас на планете насчитывается 38 миллионов людей, живущих с ВИЧ, более 7 миллионов из них даже не подозревают об этом. Регулярное анонимное тестирование позволит своевременно выявить инфекцию и начать лечение. Антиретровирусная терапия современными препаратами, если ее начать вовремя и не прерывать, позволяет держать инфекцию под контролем - у людей с ВИЧ не развивается СПИД, они ведут обычный образ жизни - учатся, работают, создают семьи и рожают здоровых детей.

Научные учреждения Роспотребнадзора традиционно поддерживают информационные и профилактические мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В этом году в рамках ежегодной акции #СТОПВИЧСПИД любой желающий может узнать свой ВИЧ-статус, сдав бесплатный анализ на ВИЧ-инфекцию в Научном центре по профилактике и борьбе со СПИДом с 25 ноября по 5 декабря.

Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора также принимает активное участие в этой акции. Бесплатно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию можно 1 - 5 декабря во всех медицинских офисах Центра молекулярной диагностики (CMD) и партнеров по всей России.

Подробнее узнать об анонимном тестировании на ВИЧ можно здесь.