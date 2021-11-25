В России вырос спрос на люксовые товары: Что больше всего раскупают

В России вырос спрос на люксовые товары и услуги. Потребители освоились с онлайн-площадками и охотно покупают модные наряды, украшения, авиабилеты в экзотические страны и премиальную технику.

Траты россиян в январе-октябре 2020 и 2021 годов сравнили аналитики платежного сервиса ЮKassa (входит в экосистему Сбера). Они изучили около шести миллионов транзакций на 160 тысячах российских и иностранных сайтах. В выборку попали покупки в премиум-сегменте.

Сильнее всего, в шесть раз, выросло число покупок на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей. Аналогичную динамику показали обороты интернет-магазинов и количество покупателей в этой категории. Наиболее резкий скачок произошел в сегменте дизайнерской одежды и обуви от популярных домов моды. Число покупок здесь увеличилось в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Спрос на дорогие авиабилеты вырос почти в пять раз, на услуги страхования стоимостью от полумиллиона рублей - в 2,5 раза.

В ценовом диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей число покупок удвоилось. При этом в три с лишним раза выросло количество заказов на турпутевки и бронирование отелей, образовательные услуги, премиальную бытовую технику и электронику.

Спрос на товары и услуги стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей увеличился на 64 процента. Здесь речь идет в основном о покупках вещей в ломбардах, билетов на концерты и спектакли (досуговые мероприятия стали в пять раз популярнее, чем в первый год пандемии), а также об оплате номеров в отелях.

Примерно такой же рост оборота произошел в категории покупок на сумму от 50 до 80 тысяч. Лидируют снова ломбарды, также заметно выросла популярность аренды люксовых автомобилей.

Комментарий

Иван Глазачев, генеральный директор финтех-компании ЮMoney:

- Зачастую покупка в премиальном сегменте - это выбор в пользу новых технологий, нестандартных решений и дизайна, а также возможность инвестировать деньги. Многие предпочитают приобретать люксовые товары, посещая магазины лично, но пандемия сформировала привычку оплачивать такую продукцию онлайн. За последние пять лет число покупок премиум-товаров и услуг в Сети выросло в девять раз, а обороты интернет-магазинов - почти на порядок.