Вакцину для подростков от COVID-19 защитят от подделок

Вся производимая в России вакцина для подростков от коронавируса "Спутник М" будет защищена от подделок. На каждую ампулу нанесут специальный код. Об этом сообщили в пресс-службе оператора системы "Честный знак" - Центре развития перспективных технологий.

Отмечается, что маркировка поможет отслеживать передвижение вакцины, тем самым предотвратит появление на рынке фальсификата и обезопасит население.

"Код маркировки позволяет отследить происхождение препарата и получить информацию о его статусе на каждом участке пути",- говорится в сообщении.

Вакцина для подростков "Спутник М" зарегистрирована в России 24 ноября. Препарат разрешен для применения у детей в возрасте от 12 до 17 лет и по составу близок к "Cпутнику V", но концентрация действующего вещества в нем снижена в пять раз. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит в конце следующего месяца.

Как ранее сообщили в Росздравнадзоре, сегодня в гражданском обороте почти все препараты промаркированные. Это помогает мониторить рынок лекарств, отслеживать движение каждой упаковки, выявлять фальсификат. Благодаря маркировке становится наглядной ситуация на лекарственном рынке в регионах, видно где и каких препаратов не хватает. Это позволяет предотвращать исчезновение важных для населения лекарств на полках аптек.