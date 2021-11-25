Валентину Матвиенко переизбрали главой Совета МПА СНГ

Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств на заседании 25 ноября переизбрали спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко.

Кандидатуру Матвиенко поддержали все руководители национальных делегаций.

Выступившие на заседании в четверг руководители делегаций стран содружества отметили, что Матвиенко многое сделала для развития межпарламентского сотрудничества. В свою очередь, политик поблагодарила коллег за доверие. Она подчеркнула, что все понимают важность развития сотрудничества на пространстве содружества, и большую роль в этом процессе играет именно МПА. "Ее рост и вес в мире повышается, расширяется наше взаимодействие с такими международными организациями как ООН, ВОЗ и другие, содействуя не только взаимовыгодному экономическому, но и гуманитарному сотрудничеству, развитию науки, здравоохранения", - убеждена Валентина Матвиенко.

Межпарламентская Ассамблея - межгосударственный орган Содружества Независимых Государств. МПА СНГ состоит из парламентских делегаций государств-участников. Представители делегаций назначаются или избираются национальными парламентами. Совет МПА СНГ - руководящий орган ассамблеи. Впервые председателем Совета МПА СНГ Валентину Матвиенко избрали 9 ноября 2011 года.