Власти Британии запретили жителям спасать тонущих нелегальных мигрантов

Двадцать семь человек утонули в водах Ла-Манша после того, как перевернулась очередная лодка с мигрантами. По данным прокурора города Лилль Кароль Этьен, всего погибли 17 мужчин, в том числе двое, которые позже скончались в больнице, семь женщин и трое "молодых людей", точный возраст которых не известен, передает AFP. Как рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен, одна из погибших была беременна.

Ла-Манш еще не видел такого количества жертв за всю историю наблюдений Международной организации по миграции, отмечает газета The Guardian. Французские правоохранители задержали пять подозреваемых в организации переправки мигрантов. Один из них, как уточнил Дарманен, передвигался на автомобиле с немецкими регистрационными номерами. В отношении подозреваемых межрегиональный суд Лилля начал расследование по делу о "помощи в незаконном въезде и пребывании в организованной группе", "неумышленном убийстве и травмах", а также организации "преступного сообщества".

Британский премьер Борис Джонсон, "шокированный, потрясенный и глубоко опечаленный", предложил Парижу дополнительную помощь в "уничтожении" банд контрабандистов, которым, по его словам, "сходят с рук убийства". Однако, отмечает газета The Independent, Джонсон не отдал никаких распоряжений, чтобы смягчить жесткую иммиграционную политику Британии, которая, по мнению критиков, является одной из главных причин, почему Ла-Манш в последнее время становится настоящим кладбищем для ищущих лучшей жизни мигрантов.

Прекрасно иллюстрирует подход Альбиона к сложившемуся кризису недавняя новость о том, что местная Королевская яхтенная ассоциация (RYA) призвала своих членов не спасать тонущих в Ла-Манше нелегалов, чтобы не сесть в тюрьму за контрабанду людей. При обнаружении попавших в беду мигрантов организация рекомендовала лишь сообщать о них в нужные инстанции и не вмешиваться, пишет газета The Daily Telegraph. В нынешних британских реалиях подобные "гуманные" советы не кажутся удивительными. Ведь, согласно подготовленному на Альбионе законопроекту "О гражданстве и границах", отныне правонарушение совершает любой, кто "сознательно способствует прибытию или попытке прибытия, въезду или попытке въезда" в Соединенное Королевство лица, ищущего убежища. Раньше наказывали лишь тех, кто не только сознательно, но и ради выгоды провозил людей в Британию - это в основном касалось контрабандистов. Теперь преступником может стать любой неравнодушный к чужому горю британец. За незаконный ввоз мигрантов в Британию, как предписывает новый законопроект, в тюрьму можно отправиться не на 14 лет, как раньше, а пожизненно.

Этим мигрантам повезло — они добрались живыми до Альбиона. Но так везет далеко не всем. Ежедневно волны Ла-Манша выносят на берег вещи беженцев. Фото: AFP

Предложенные британским МВД правила делают противозаконными даже операции Королевского национального института спасательных лодок, которые нередко помогали попавшим в беду мигрантам в Ла-Манше и довозили их до Британии. Законопроект "требует смотреть, как умирают другие люди. Это отвратительное продолжение культурной войны. Это нарушает наши международные обязательства и законы", считает депутат Нил Койл.

На фоне всеобщего возмущения одна из главных идеологов нового миграционного курса Лондона глава МВД Прити Пател пообещала внести нужные поправки и сделать оговорку в законе для благотворительных и спасательных организаций. Но вопрос этот очень сложный, отметил Том Пурсглов, заместитель госсекретаря по иммиграционным вопросам и судам, поэтому нужно убедиться, что поправки не создадут лазейки для преступников.

Британский Красный Крест и Совет по делам беженцев призвали создать безопасные маршруты для тех, кто отправляется из Европы в Альбион в поисках убежища, отметив, что "жестокая и неэффективная" тактика британских властей никак не снизит уровень риска. Однако Пател заявила, что правительство "займется факторами притяжения", которые, по ее мнению, привлекают нелегалов в Британию. Премьер Джонсон не преминул подчеркнуть, что, несмотря на полученную от Альбиона финансовую помощь, Франция действует не так, как "того заслуживает ситуация". Французская сторона в долгу не осталась и в очередной раз обвинила британцев в том, что это они делают недостаточно для защиты от нелегалов. "От Великобритании тоже должна идти реакция", - заявил глава французского МВД. В общем, ни Лондон, ни Париж не изменили уже сложившейся за этот миграционный кризис традиции взаимных обвинений.

Как сообщила радиостанция France Info со ссылкой на окружение французского президента Эмманюэля Макрона, власти страны заявили о желании вернуть контроль над потоками людей, которые пересекают границы между государствами Шенгенской зоны. Это предложение поддержали еще пять европейских стран: Австрия, Бельгия, Германия, Дания и Нидерланды. Ожидается, что 8 декабря Еврокомиссия вынесет это предложение на обсуждение.