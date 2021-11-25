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25.11.2021 21:04
Рубрика: В мире

Власти Британии запретили жителям спасать тонущих нелегальных мигрантов

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Двадцать семь человек утонули в водах Ла-Манша после того, как перевернулась очередная лодка с мигрантами. По данным прокурора города Лилль Кароль Этьен, всего погибли 17 мужчин, в том числе двое, которые позже скончались в больнице, семь женщин и трое "молодых людей", точный возраст которых не известен, передает AFP. Как рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен, одна из погибших была беременна.
Ежедневно резиновые моторные лодки, забитые под завязку мигрантами, устремляются от французских берегов в направлении Альбиона. Фото: REUTERS Ежедневно резиновые моторные лодки, забитые под завязку мигрантами, устремляются от французских берегов в направлении Альбиона. Фото: REUTERS
Ежедневно резиновые моторные лодки, забитые под завязку мигрантами, устремляются от французских берегов в направлении Альбиона. Фото: REUTERS

Ла-Манш еще не видел такого количества жертв за всю историю наблюдений Международной организации по миграции, отмечает газета The Guardian. Французские правоохранители задержали пять подозреваемых в организации переправки мигрантов. Один из них, как уточнил Дарманен, передвигался на автомобиле с немецкими регистрационными номерами. В отношении подозреваемых межрегиональный суд Лилля начал расследование по делу о "помощи в незаконном въезде и пребывании в организованной группе", "неумышленном убийстве и травмах", а также организации "преступного сообщества".

Фото: GettyImages
Конфликт между Францией и Британией из-за мигрантов обостряется

Британский премьер Борис Джонсон, "шокированный, потрясенный и глубоко опечаленный", предложил Парижу дополнительную помощь в "уничтожении" банд контрабандистов, которым, по его словам, "сходят с рук убийства". Однако, отмечает газета The Independent, Джонсон не отдал никаких распоряжений, чтобы смягчить жесткую иммиграционную политику Британии, которая, по мнению критиков, является одной из главных причин, почему Ла-Манш в последнее время становится настоящим кладбищем для ищущих лучшей жизни мигрантов.

Прекрасно иллюстрирует подход Альбиона к сложившемуся кризису недавняя новость о том, что местная Королевская яхтенная ассоциация (RYA) призвала своих членов не спасать тонущих в Ла-Манше нелегалов, чтобы не сесть в тюрьму за контрабанду людей. При обнаружении попавших в беду мигрантов организация рекомендовала лишь сообщать о них в нужные инстанции и не вмешиваться, пишет газета The Daily Telegraph. В нынешних британских реалиях подобные "гуманные" советы не кажутся удивительными. Ведь, согласно подготовленному на Альбионе законопроекту "О гражданстве и границах", отныне правонарушение совершает любой, кто "сознательно способствует прибытию или попытке прибытия, въезду или попытке въезда" в Соединенное Королевство лица, ищущего убежища. Раньше наказывали лишь тех, кто не только сознательно, но и ради выгоды провозил людей в Британию - это в основном касалось контрабандистов. Теперь преступником может стать любой неравнодушный к чужому горю британец. За незаконный ввоз мигрантов в Британию, как предписывает новый законопроект, в тюрьму можно отправиться не на 14 лет, как раньше, а пожизненно.

Этим мигрантам повезло — они добрались живыми до Альбиона. Но так везет далеко не всем. Ежедневно волны Ла-Манша выносят на берег вещи беженцев. Фото: AFP

Предложенные британским МВД правила делают противозаконными даже операции Королевского национального института спасательных лодок, которые нередко помогали попавшим в беду мигрантам в Ла-Манше и довозили их до Британии. Законопроект "требует смотреть, как умирают другие люди. Это отвратительное продолжение культурной войны. Это нарушает наши международные обязательства и законы", считает депутат Нил Койл.

На фоне всеобщего возмущения одна из главных идеологов нового миграционного курса Лондона глава МВД Прити Пател пообещала внести нужные поправки и сделать оговорку в законе для благотворительных и спасательных организаций. Но вопрос этот очень сложный, отметил Том Пурсглов, заместитель госсекретаря по иммиграционным вопросам и судам, поэтому нужно убедиться, что поправки не создадут лазейки для преступников.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Британский Красный Крест и Совет по делам беженцев призвали создать безопасные маршруты для тех, кто отправляется из Европы в Альбион в поисках убежища, отметив, что "жестокая и неэффективная" тактика британских властей никак не снизит уровень риска. Однако Пател заявила, что правительство "займется факторами притяжения", которые, по ее мнению, привлекают нелегалов в Британию. Премьер Джонсон не преминул подчеркнуть, что, несмотря на полученную от Альбиона финансовую помощь, Франция действует не так, как "того заслуживает ситуация". Французская сторона в долгу не осталась и в очередной раз обвинила британцев в том, что это они делают недостаточно для защиты от нелегалов. "От Великобритании тоже должна идти реакция", - заявил глава французского МВД. В общем, ни Лондон, ни Париж не изменили уже сложившейся за этот миграционный кризис традиции взаимных обвинений.

Как сообщила радиостанция France Info со ссылкой на окружение французского президента Эмманюэля Макрона, власти страны заявили о желании вернуть контроль над потоками людей, которые пересекают границы между государствами Шенгенской зоны. Это предложение поддержали еще пять европейских стран: Австрия, Бельгия, Германия, Дания и Нидерланды. Ожидается, что 8 декабря Еврокомиссия вынесет это предложение на обсуждение.

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