Власти Египта открыли для посещений легендарную аллею сфинксов в Луксоре

Власти Египта в четверг открыли для посещений 3000-летнюю Аллею Сфинксов на церемонии в южном городе Луксор, которая последовала за десятилетиями раскопок. Древняя аллея длиной почти три километра и шириной около 75 метров когда-то называлась "Путь Бога". Она соединяет Храм Луксора с Храмом Карнака, расположенного чуть выше по реке Нил на севере страны.

По обе стороны аллеи выставлены более 600 статуй с головами барана и традиционных сфинксов, статуй с телом льва и головой человека. В экстравагантном марше приняли участие артисты в костюмах фараонов, симфонический оркестр, профессиональные танцоры, были задействованы световые эффекты, лодки на Ниле, конные экипажи и многое другое, сообщает NBC News.

Аллея веками находилась под толстым слоем песка, пока египетский археолог Закария Гинеим не обнаружил первые восемь статуй сфинксов перед Луксорским храмом в 1949 году. Считается, что дорога была построена в честь ежегодного фестиваля Opet в древнем городе Фивы, ныне известном как Луксор. Фестиваль чествовал плодородие и включал в себя процессию, участники которой несли статуи церемониальных богов из Карнакского храма в Луксорский храм. Усилия по раскопкам и восстановлению этого места продолжались в течение следующих семи десятилетий и неоднократно прерывались разными политическими потрясениями, такими как восстание "арабской весны" 2011 года, которое свергло многолетнего правителя страны Хосни Мубарака и привело к нескольким годам гражданских беспорядков.

Захи Хавасс, египетский археолог, назвал Луксор "крупнейшим музеем под открытым небом, крупнейшим археологическим памятником в мире", рассказывающим историю Египта с эпохи 2000 годов до нашей эры, известной как XI династия, до римского периода. Хавасс работал над восстановлением Аллеи Сфинксов с 2005 по 2011 год, когда работы были остановлены восстанием. Он сказал, что фестиваль посылает миру важное сообщение о том, что "Египет безопасен и приглашает всех туристов вернуться в страну".