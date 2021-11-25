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25.11.2021 21:10
Рубрика: Общество

ВОЗ: Пик четвертой волны "короны" в России пройден

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Судя по всему, в России пройден пик нынешней волны коронавируса. Такое мнение озвучил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Представитель ВОЗ провел обзор 53 стран европейского континента. "Мы видим рост заболеваний в западных странах - в Германии, Австрии, Дании, Ирландии... В восточной части, я бы назвал Беларусь, Россию, Болгарию, Румынию, - в этих странах, судя по всему, пик пройден. Мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения", - отметил Клюге в программе "Вести".

При этом он подчеркнул, что "успех сегодня не обещает успеха в будущем", и призвал россиян "и дальше придерживаться превентивных мер правительства". Клюге также добавил, что в тех же странах Восточной Европы, где вроде бы снижается количество заражений, смертность не идет на спад.

Напомним, что Германия на этой неделе подвела плачевный итог: с начала пандемии, а точнее - с 9 марта 2020 года, страна потеряла более 100 тысяч человек. Это признал Институт Роберта Коха. Spiegel вспоминает первых жертв ковида - 78-летнего мужчину из Хайнсберга и 89-летнюю женщину из Эссена, публикуя траурную карту смертей. К сожалению, в последнее время на ней стало появляться все больше черных точек.

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