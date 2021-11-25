Врач Белого дома: Байдену удалили предраковое новообразование

Президент США Джо Байден, которому накануне исполнилось 79 лет, перенес операцию по удалению новообразования в прямой кишке. Эти деликатные подробности с согласия самого пациента сообщил журналистам врач Белого дома Кевин О'Коннор, передает телеканал Fox News.

В целом состояние Байдена не было опасным: образование было доброкачественным, хотя "потенциально предраковым", поэтому потребовалось хирургическое вмешательство. Подобную аденому ему уже удаляли тринадцать лет назад. Медики признают, что у главы государства и верховного главнокомандующего нет никаких противопоказаний для исполнения обязанностей.

Напомним, пока американский лидер находился под общей анестезией, государственными делами занималась вице-президент США Камала Харрис.