Врач рассказала, как часто беременность после ЭКО бывает многоплодной

Многоплодная беременность в случае экстракорпорального оплодотворения сегодня встречается не чаще, чем при естественном зачатии, рассказала "Российской газете" врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья СМ-Клиника Мария Брагина.

Она пояснила, что многоплодная беременность возможна, если врач умышленно перенесет два и более эмбрионов в полость матки, и все они смогут прикрепится к ее стенкам. Однако сейчас в репродуктивных клиниках практикуется перенос только одного эмбриона, чтобы физиологическая беременность прошла без осложнений и завершилась естественными родами.

Однако бывает, что в полость матки переносят один эмбрион, а там он уже самостоятельно делится пополам, уточнила эксперт. Такое случается в 1-2% случаев и заранее предсказать практически невозможно. В результате наступает беременность близнецами. Рожденные дети будут похожи друг на друга и одного пола.

По словам Брагиной, чаще всего за ЭКО обращаются женщины после 30-35 лет. Однако в числе показаний к экстракорпоральному оплодотворению не возраст, а различные заболевания, которые могут проявиться как в 18-20 лет, так и отсутствовать в 39-40 лет.

А вот эффективность ЭКО зависит от возраста: так у женщин до 25 лет беременность наступает в 60-65% с первой попытки, а у женщин после 43 лет только в 5-6% случаев.

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, по тем или иным причинам зачать ребенка естественным путем сегодня не может каждая шестая пара.