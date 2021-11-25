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25.11.2021 16:11
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как часто беременность после ЭКО бывает многоплодной

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многоплодная беременность в случае экстракорпорального оплодотворения сегодня встречается не чаще, чем при естественном зачатии, рассказала "Российской газете" врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья СМ-Клиника Мария Брагина.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Она пояснила, что многоплодная беременность возможна, если врач умышленно перенесет два и более эмбрионов в полость матки, и все они смогут прикрепится к ее стенкам. Однако сейчас в репродуктивных клиниках практикуется перенос только одного эмбриона, чтобы физиологическая беременность прошла без осложнений и завершилась естественными родами.

Однако бывает, что в полость матки переносят один эмбрион, а там он уже самостоятельно делится пополам, уточнила эксперт. Такое случается в 1-2% случаев и заранее предсказать практически невозможно. В результате наступает беременность близнецами. Рожденные дети будут похожи друг на друга и одного пола.

По словам Брагиной, чаще всего за ЭКО обращаются женщины после 30-35 лет. Однако в числе показаний к экстракорпоральному оплодотворению не возраст, а различные заболевания, которые могут проявиться как в 18-20 лет, так и отсутствовать в 39-40 лет.

А вот эффективность ЭКО зависит от возраста: так у женщин до 25 лет беременность наступает в 60-65% с первой попытки, а у женщин после 43 лет только в 5-6% случаев.

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, по тем или иным причинам зачать ребенка естественным путем сегодня не может каждая шестая пара.

Общество Здоровье Общество Семья и дети

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