Вучич: РФ сохранила для Сербии исключительную цену на газ

Россия сохранила для Сербии прежнюю цену на газ - 270 долларов на ближайшие полгода. В Белграде ценят эти исключительные условия. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, которые завершились в Сочи.

"Конечно же, президент Путин понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Он показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов. Так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости поставок, о которой я особенно просил президента Путина", - цитирует господина Вучича ТАСС.

Как пишут сербские СМИ, Александр Вучич приехал в Россию не с пустыми руками. Так, он подарил Путину серебряную вазу и книги о Петре Великом, сообщила газета "Вечерне новости".