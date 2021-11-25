Выжутович: По данным опросов, россияне стали меньше бояться потерять работу

Пандемия изменила ситуацию на рынке труда. Спрос на рабочую силу с начала года вырос на треть, при этом уровень безработицы опустился до 4,4 процента - ниже допандемийного уровня. Таким образом, возник дефицит кадров. И теперь работник выбирает себе работодателя, а не наоборот. Причем те, кто ищет работу, стали более требовательны к зарплате и условиям труда.

"Всплеск безработицы был краткосрочным, и уже сейчас большинство работодателей, наоборот, столкнулись с проблемами при найме сотрудников", - говорит гендиректор Kelly Services Екатерина Горохова. Приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам на рынке труда приходится и государству. От выплаты пособий по безработице оно переходит к комплексной поддержке безработных. "Со следующего года вступит в силу новый закон о занятости, - говорит директор Центра занятости населения Москвы Роман Шкут. - В будущем, если мы хотим уйти от устаревшего формата биржи труда и создавать в стране государственного кадрового оператора, то потребуется внедрять страхование от безработицы".

Согласно опросу, проведенному российским кадровым агентством UTEAM, за последние полгода было открыто в среднем на 70 процентов больше вакансий, чем год назад, и вакансии эти чаще всего открывались не для замены ушедших сотрудников, а в целях развития бизнеса. Около 80 процентов опрошенных работодателей уверены, что их бизнес показал бы рост, если бы не кадровый дефицит. Только 47 процентов респондентов сообщили, что им хватает кадровых ресурсов. В ближайшие 12 месяцев 69 процентов респондентов ожидают повышения требований к соискателям, половина опрошенных предрекают проблемы с удержанием руководящих кадров и 49 процентов - проблемы с их подбором.

Эксперты отмечают, что обострившийся дефицит кадров не заставил работодателей платить больше своим работникам. По данным российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, по итогам первой половины 2021-го рост зарплат оказался на 4,1 процента ниже уровня инфляции (в июне она составила 6,5 процента в годовом выражении).

Лучше других групп населения к пандемийному рынку труда адаптировалась российская молодежь. Это показал совместный мониторинг, проведенный Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС. Если в январе 2020 года уровень общей безработицы в России составлял 4,7 процента, а в декабре достиг 5,9, то молодежная безработица изменилась лишь на одну десятую часть. Она сначала резко выросла, достигнув пика (21,3 процента) в июле 2020 года, а потом начала устойчиво снижаться. К сентябрю она составляла 17,4 процента, а к декабрю достигла 16,9. Авторы мониторинга отмечают, что после кризиса 2008 года уровень общей безработицы вырос с 6,2 процента до 7,3, а уровень безработицы среди 19-летних - с 11,7 процента до 14,9. При этом в 2020 году государство поддерживало молодых работников точно так же, как в 2008-м - в основном повышенным пособием по безработице.

Пандемия изменила ситуацию на рынке труда. Теперь работник выбирает себе работодателя, а не наоборот

В целом же рынок труда оживает. По данным опросов агентства HeadHunter, россияне стали меньше бояться потерять работу. Страх быть уволенным ослаб и фактически вернулся к докризисному уровню. Укрепление уверенности граждан в том, что они не потеряют работу, объясняется быстрым восстановлением рынка труда после сжатия. Глава минтруда Антон Котяков заявил о "положительной динамике" в снижении уровня безработицы.

О том, что безработица отступает, говорят и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их наблюдениям, приток зарегистрированных безработных формировался не только за счет потерявших работу из-за пандемии, но и за счет занятых в неформальном секторе и экономически неактивного населения, а также потерявших работу ранее, но не обращавшихся на биржу труда.

Повышение пособий и введение надбавки к пособию в размере 3 тыс. руб. в месяц на ребенка в семьях, где один или оба родителя стали безработными, - эти меры, отмечают в ЦМАКП, "позволили точечно поддержать занятых в неформальном секторе, наиболее уязвимую во время кризиса категорию работающих". Позитивную роль сыграли и новые меры, например, введенное в марте субсидирование компаний и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве на работу безработных, состоящих на учете на 1 января 2021 года.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,3 млн человек. Это на 24,7 процента выше показателя 2019 года. Также численность безработных в декабре 2020 года составила около 4,4 млн человек, что на 4 процента меньше показателя за ноябрь 2020-го.

Министр труда Антон Котяков сообщил, что его ведомство намерено до конца 2021 года вернуть занятость к доковидному уровню. Для этого необходимо обеспечить работой 1 млн человек. Предполагается масштабное субсидирование центров занятости. Те смогут оказывать компаниям финансовую поддержку в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для трудоустройства граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года.

По данным опросов, россияне стали меньше бояться потерять работу

Первую выплату в объеме МРОТ компания сможет получить через месяц после трудоустройства безработного гражданина, вторую - через три месяца, третью - еще через три. Кроме того, 115 тыс. человек пройдут переобучение в рамках действующей федеральной программы нацпроекта "Демография", еще 60 тыс. будут трудоустроены в рамках программы социального контракта.

В целом российские граждане удовлетворены поддержкой, которую им оказывает государство в период пандемии, хотя и считают эту поддержку недостаточной.