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25.11.2021 00:35
Рубрика: Происшествия

За публикацию рекламы о продаже фальшивых справок хотят штрафовать

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Совет Федерации поддержит предложение Минздрава о введении административной ответственности со штрафами до 5 млн рублей за распространение в СМИ и интернете предложений о продаже поддельных медицинских документов. Об этом сообщил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "В условиях пандемии подобные правонарушения имеют повышенную общественную опасность", - сказал сенатор.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Проект закона, подготовленный минздравом, был опубликован накануне на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается установить штрафы за публикацию рекламных объявлений о продаже поддельных справок и сертификатов. Для граждан они составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей. За повторное нарушение граждане заплатят штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, должностные лица - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, юрлица - от 1 млн до 5 млн рублей.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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В пресс-службе минздрава сообщили, что поправки в КоАП необходимы для борьбы с торговлей поддельными справками, медицинскими заключениями, сертификатами, в том числе о вакцинации.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с марта текущего года было удалено или заблокировано 4668 ресурсов, где предлагались поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 или фейковые QR-коды.

Законопроект минздрава идет в связке с еще одним документом, который наделяет Росздравнадзор правом принимать решение о блокировке подобных сайтов. В случае принятия оба документа вступят в силу 1 марта следующего года.

Поправки в КоАП необходимы для борьбы с торговлей поддельными справками, медзаключениями, сертификатами, в том числе о вакцинации

Что касается интернета, тут ни у кого вопросов не возникло. Поскольку Сеть забита предложениями о продаже сертификатов о вакцинации.

А вот по штрафам для СМИ вопросы возникли. Так, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал законодательную инициативу странной. "В общении с нашими коллегами в регионах ни разу не слышал, чтобы СМИ, там районные газеты или городские газеты публиковали объявления о продаже поддельных справок или сертификатов о прививке, потому что это само по себе является преступлением. Очень странно, что появляется такая инициатива - наказывать СМИ за подобные вещи, которые, по сути, трудно себе представить", - сказал РИА Новости Соловьев.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Правительство Минздрав Законодательная власть Совет Федерации Вакцинация от коронавируса Законопроекты и комментарии

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