Захарова обвинила США в попытке сорвать Олимпийские игры в Пекине

Власти США своими действиями пытаются сорвать проведение Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон организует "информационно-политические кампании, нацеленные на подрыв, срыв, усложнение проведения Олимпийских игр". Как отметила Захарова, делается это на регулярной основе и под надуманными предлогами.

Дипломат призвала не политизировать предстоящую Олимпиаду. "У нас есть принципиальная позиция: мы выступаем против политизации проведения Олимпийских игр где бы то ни было, и, конечно, эта позиция распространяется на Игры в Китае", - заявила Захарова, подчеркнув, что спорт должен быть вне политики. Она выразила уверенность, что КНР достойно организует соревнования в условиях пандемии.