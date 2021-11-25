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25.11.2021 17:10
Рубрика: Власть

Захарова: РФ призывает Польшу прекратить применять силу к беженцам

Текст: Екатерина Забродина
Москва призывает власти Польши "предпринять все меры для прекращения неправовых, силовых действий" в отношении беженцев на белорусско-польской границе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, эти люди "пришли туда точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений", а в настоящее время "страдают от нехватки продовольствия, тяжелых погодных условий".

На Смоленской площади ждут от Варшавы "досконального и заслуживающего доверия расследования всех имевших место эксцессов, а также привлечения к ответственности всех замешанных в этом должностных лиц".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Захарова также прокомментировала санкции против белорусской гражданской авиации, призвав Евросоюз их пересмотреть. "Тем, кто ввел санкции против Белоруссии, по-прежнему не удается найти убедительные доводы в оправдание своей политики в отношении Минска. Они просто, видимо, надеются использовать в этих целях результаты работы группы ИКАО (Международной организации воздушной авиации - прим.ред)... Мы рассчитываем, со своей стороны, на объективность и беспристрастность членов группы", - отметила дипломат.

Отдельно в МИД обратили внимание на ситуацию с российской дипломатической собственностью в США. Без ее возвращения нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном не получится, настаивают в дипведомстве. При этом недавно Госдеп осудил захват в Йемене повстанцами-хуситами здания бывшего американского посольства. "Мы исходим из того, что в Вашингтоне начнут применять подобный подход и к самим себе, и в вопросе возвращения отторгнутой российской собственности. Без этого невозможна в принципе нормализация наших с США двухсторонних отношений, которые отравляются учиненными Вашингтоном правовыми препятствиями и коллизиями", - заявила Захарова. Речь идет о шести объектах (включая генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке). В Москве требуют вернуть земельные участки и здания собственникам, допустить туда российских дипломатов, которым регулярно отказывают даже в инспекции этих объектов.

Мария Захарова коснулась на брифинге и ситуации в Афганистане. Она напомнила, что 18 ноября спецрейсом министерства обороны РФ в Кабул была доставлена первая партия гуманитарных грузов - продовольствия, товаров первой необходимости на 36 тонн. "Оказание Россией гуманитарной помощи афганскому населению будет продолжено", - подтвердила официальный представитель МИД. Как отметила дипломат, временное афганское правительство "гарантировало беспрепятственный доступ сотрудников гуманитарных миссий, в том числе женщин, к нуждающемуся в помощи населению".

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