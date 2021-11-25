Заметен на коже: назван первый признак диабета

Черный акантоз (гиперпигментация кожи) может быть первым признаком опасно высокого уровня сахара в крови, который может привести к диабету. Об этом говорится в статье британского издания Daily Express.

В организации Diabetes UK пояснили, что затемненные участки появляются вокруг складок кожи в подмышечных впадинах, шее, паху и суставах пальцев рук и ног.

"Кроме того, будучи более темной, кожа может приобретать кожистую или бархатистую окраску", - добавили эксперты.

При этом следует помнить, что черный акантоз может быть проявлением не только развивающегося диабета, но и других заболеваний. Среди них - ожирение, недостаточная функция щитовидной железы, опухоль какого-либо внутреннего органа и других.