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25.11.2021 09:20
Рубрика: Общество

Заметен на коже: назван первый признак диабета

Текст: Василий Кошкин

Черный акантоз (гиперпигментация кожи) может быть первым признаком опасно высокого уровня сахара в крови, который может привести к диабету. Об этом говорится в статье британского издания Daily Express.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В организации Diabetes UK пояснили, что затемненные участки появляются вокруг складок кожи в подмышечных впадинах, шее, паху и суставах пальцев рук и ног.

"Кроме того, будучи более темной, кожа может приобретать кожистую или бархатистую окраску", - добавили эксперты.

При этом следует помнить, что черный акантоз может быть проявлением не только развивающегося диабета, но и других заболеваний. Среди них - ожирение, недостаточная функция щитовидной железы, опухоль какого-либо внутреннего органа и других.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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