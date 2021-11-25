Защищающим госграницы добровольцам дадут льготы

Согласно проекту, им будут положены меры поддержки, материальное стимулирование, льготы и компенсации, действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции.

По данным депутатов, в охране границы участвуют около 13 тыс. граждан в составе порядка 1,2 тыс. добровольных народных дружин. Кроме того, пограничным органам помогают около тысячи членов казачьих обществ.

По словам первого заместителя председателя комитета по науке и высшему образованию Владимир Сипягина, законопроект направлен на формирование единого подхода в этой сфере, который будет действовать для всех субъектов Федерации. Кроме того, это дает регионам возможность вовлечь граждан в охрану безопасности страны, а также будет способствовать патриотическому воспитанию детей, единству армии и граждан.

"Важен и аспект социальной поддержки, указанный в законопроекте, - отметил он. - У нас во Владимирской области есть страховка для граждан, участвующих в организации защиты общественного порядка. И это правильно, ведь эти люди подвергают свою жизнь опасности".