Защищающим госграницы добровольцам дадут льготы

Новости

"Драко Малфой" приедет в Москву в декабре 17:34
ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID-19 и вакцинированным 17:25
Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивации учащихся 17:17
Банк России отметил рост рисков вложений граждан в цифровые валюты 17:08
Компания "Газпром" запланировала рекордные вложения в 2022 году 17:04
Бастрыкин назвал трагедией для всей страны ЧП в шахте "Листвяжная" 17:01
В Иране открылся новый кабинет Русского мира 16:56
Корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от МКС 16:42
Названы города России, где продаются самые дорогие "однушки" 16:39
В Кузбассе семьям погибших шахтеров выплатят по 2 миллиона рублей 16:35
Россельхознадзор не пустил в страну более 100 партий опасных продуктов 16:27
Суд отправил в колонию блогеров, угнавших такси ради розыгрыша 16:17
Врач рассказала, как часто беременность после ЭКО бывает многоплодной 16:11
Инвесторы вложат $8,5 млрд в проект номинанта "Звезды Дальнего Востока" 16:10
Валентину Матвиенко переизбрали главой Совета МПА СНГ 16:04
Мишустин: Пострадавшим при ЧП на шахте в Кузбассе будет оказана помощь 15:50
Путин пообещал Вучичу найти решение по цене на газ 15:40
Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией на шахте 15:40
В Астраханской области изменили режим QR-кодов для общепита 15:32
Лукашенко: Рейсы для беженцев должен оплачивать Евросоюз 15:32
Мишустин: Важно не допустить гуманитарную катастрофу в Афганистане 15:26
Роспотребнадзор: Новый штамм COVID с 32 мутациями в России не обнаружен 15:26
СМИ: Перенесший инсульт Марк Рудинштейн впал в кому 15:23
Россия и Беларусь будут активнее сотрудничать в спортивной сфере 15:23
В Ленобласти назвали сроки обязательной вакцинации студентов и пожилых 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 16:30
Рубрика: Власть

Защищающим госграницы добровольцам дадут льготы

Текст: Татьяна Замахина
Гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы, дадут льготы. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Согласно проекту, им будут положены меры поддержки, материальное стимулирование, льготы и компенсации, действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции.

Фото: ТАСС
Госдума приняла новый бюджет

По данным депутатов, в охране границы участвуют около 13 тыс. граждан в составе порядка 1,2 тыс. добровольных народных дружин. Кроме того, пограничным органам помогают около тысячи членов казачьих обществ.

По словам первого заместителя председателя комитета по науке и высшему образованию Владимир Сипягина, законопроект направлен на формирование единого подхода в этой сфере, который будет действовать для всех субъектов Федерации. Кроме того, это дает регионам возможность вовлечь граждан в охрану безопасности страны, а также будет способствовать патриотическому воспитанию детей, единству армии и граждан.

"Важен и аспект социальной поддержки, указанный в законопроекте, - отметил он. - У нас во Владимирской области есть страховка для граждан, участвующих в организации защиты общественного порядка. И это правильно, ведь эти люди подвергают свою жизнь опасности".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Захарова: РФ призывает Польшу прекратить применять силу к беженцам
Путин заявил о надежде спасти как можно больше людей с шахты "Листвяжная"
Роспотребнадзор: Новый штамм COVID с 32 мутациями в России не обнаружен
Песков одобрил идею обратной связи от граждан по QR-кодам
Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина