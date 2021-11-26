3 декабря 2021 года в 16.00 в "Российской газете" состоится 27-я церемония награждения победителей Всероссийского профессионального конкурса журналистов "Золотой Гонг-2021".

Конкурс проводится с 1994 года, но именно в этом году "Золотой гонг" оказался наиболее востребованным среди журналистов. В оргкомитет конкурса поступили 632 работы из 58 регионов России. Активно включились СМИ из отдаленных регионов страны - Камчатской, Сахалинской областей, Приморского, Алтайского, Красноярского краев и др. Заявки прислали издательские дома, редакции республиканских, краевых, областных, городских и сельских газет и журналов, интернет-издания, телерадиокомпании, медиахолдинги и отдельные журналисты. В этом году в конкурсе участвуют и федеральные СМИ: ТАСС, РИА "Новости", "Учительская газета".

Победители конкурса будут награждаться в 18 номинациях: 13 основных и 5 спецноминаций. Самое большое количество работ поступило в номинацию "Лучший материал года о социальных проблемах" - 64, а меньше всего - в номинацию "Лучший материал года о разоблачении коррупции" - 3.

Особенность конкурса 2021 года - спецноминации, учрежденные генеральными партнерами конкурса: "Российской газетой" - "За защиту человека в непростых обстоятельствах", Общероссийским народным фронтом - "Имейте совесть!", Почтой России - "За вклад в работу по оптимизации взаимодействия "Почты России" и региональных издателей", Росводоканалом - "Река начинается с капли" и АРС-ПРЕСС - "Твой путь в профессию", посвященная памяти Ясена Засурского.

В этом году мероприятие пройдет в комбинированном формате. Часть гостей будет в редакции "РГ", остальные в режиме онлайн. Победители конкурса награждаются дипломами и статуэтками богини вестей и радуги Ириды. Позднее награды победителям будут отправлены Почтой России в регионы.

Учредитель и организатор "Золотого Гонга" - Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС). Генеральные партнеры - "Российская газета", Общероссийский народный фронт, АО "Почта России" и ГК "Росводоканал". Финансовую поддержку осуществляет Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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