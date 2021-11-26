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26.11.2021 03:20
Рубрика: Общество

75-летний Михаил Мытарев в 503-й раз сдал кровь

Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Вдумайтесь в цифру: 503-я сдача крови. А каждая донация (сдача) - это три спасенные жизни. И выходит (считать умеете?), что этот 75-летний москвич Михаил Александрович Мытарев избавил от смерти, от тяжкого недуга... более 1500 человек.
Михаил Мытарев 503-й раз сдает кровь. Фото: Александр Корольков Михаил Мытарев 503-й раз сдает кровь. Фото: Александр Корольков
Михаил Мытарев 503-й раз сдает кровь. Фото: Александр Корольков

Снимок, который мы сегодня публикуем, сделан нашим фотокорреспондентом в четверг в Центре крови Федерального медико-биологического агентства. Почему в четверг?

Фото: Евгений Софийчук/ ТАСС
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- Так сложилось, - отвечает Михаил Александрович. - Я каждые две недели по четвергам сдаю кровь. У меня великолепная формула крови.

Хвалится Михаил Александрович? В семьдесят-то пять лет - великолепная кровь? И специалистов, берущих ее, не останавливает возраст донора?

- Не останавливает! Это раньше был некий лимит: донором можно было быть до 60 лет. Потом его сняли. Можно сдавать кровь хоть до ста лет. Я сейчас отношусь к лучшим донорам России, но непризнанный. Потому что сейчас не проводятся, к сожалению, эксперименты, конкурсы на такое звание.

- А состояние здоровья? Вот вы пришли ко мне в легкой куртке, без шапки. На дворе не только пандемия, но и почти зима. Простудиться не боитесь?

Вместо ответа Михаил Александрович вручает мне "Неполный перечень экспериментов, в которых он участвовал в качестве испытателя-добровольца на экспериментальных базах Института биофизики МЗ СССР (1975 по 1977 г.) и Института медико-биологических проблем МЗ ( с 1975 по 2000 г.)." В этом "Неполном перечне" 25 позиций. От их названий голова кругом. Скажем, "Цикл экспериментов в барокамере в условиях высокогорья (до 9 км) при недостатке кислорода, как в покое, так и при выполнении очень больших физических нагрузок". Или "Многочисленные испытания, связанные с воздействием на организм человека различных видов ионизирующих излучений: лазер ( на органы зрения), ультразвук, инфразвук, СВЧ, электромагнитные поля)". Остановлюсь! Добавлю лишь, что донор Мытарев не только выпускник Московского авиационного института, служивший два года после его окончания в звании лейтенанта-инженера в Ракетных войсках, имеет еще высшее психологическое, высшее музыкальное и высшее богословское образование...

Должна быть мотивация на сдачу крови. Донорство должно быть в приоритете

Он заслуженный испытатель космической техники. Ветеран атомной энергетики. Много лет пел и поет в различных хоровых коллективах. Бесконечное участие в различных экспериментах. То имитация пожара на подводной лодке, аж до потери сознания, то... Вот такой неприоритетный человек? Или все же именно донорство в приоритете? Даже в пандемию не изменяет заведенному правилу - каждый четверг сдавать кровь.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- Кровь всегда нужна. И в пандемию ее обязательно надо сдавать. Не вредит ли это моему здоровью? Ни в коем случае! Я глубоко убежден: донорство очень полезно для организма. Потому что любой неработающий орган деградирует. Донорство помогает работать кроветворным органам. Это полезно. Вот если произойдет какая-то беда, человек, который никогда не сдавал кровь, в заметно худшем положении, чем я. У меня организм приучен к большой кровопотере. Донорство полезно еще и тем, что продлевает человеческую жизнь.

- Продлевает вам или кому-то?

- И мне тоже. Кроме того, я спасаю жизнь других, спасаю от какой-то болезни путем того, что ему переливают мои компоненты крови. Неприоритетный я человек? Вот уже многие годы у меня в приоритете именно донорство. И я хочу, я это, можно сказать, пробиваю в том числе, говоря высоким стилем, личным примером - донорство должно быть не только у меня в приоритете, а в обществе, в государстве. Принято говорить: "безвозмездное донорство". И за этим беда. Не всегда, не везде есть нужное количество нужной крови. Потому за донорами ездят по институтам, по организациям, воинским частям. А я ратую за то, чтобы доноры сами приходили на станции переливания. Ведь самое правильное донорство построено на регулярности и длительности. Но чтобы оно таковым стало, должна быть мотивация на сдачу крови. Нужно награждать почетных доноров, давать им, скажем так, донорские привилегии. Донорство должно быть в приоритете.

1500 человек 75-летний москвич Михаил Александрович Мытарев избавил от смерти, от тяжкого недуга

- Почетному многолетнему донору интересно жить?

- Очень интересно. Да, сейчас из-за этой пандемии нам всем очень тяжело. Я стараюсь помогать людям. И, несмотря ни на что, я счастливый человек, и я хочу побольше прожить.

Общество Здоровье Интервью Ирины Краснопольской

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