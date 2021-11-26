К этому же периоду Россия планирует запустить более 600 спутников перспективной системы "Сфера". Эта огромная группировка сможет генерировать огромные массивы данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ).
Для работы с такими данными потребуется привлекать все существующие цифровые решения, такие как биг дата, ИИ, облачные решения, интернет вещей, автоматизация. Они становятся базой для принятия управленческих решений на основе данных навигации и позиционирования, геопространственной аналитики, космической съемки, лазерного сканирования. Сейчас пространственное разрешение космической съемки достигает 0,3-15 м и 3-20 см аэрофотосъемки с БПЛА и вертолетов, самолетов.
Как рассказала гендиректор "ТЕРРА ТЕХ" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Милана Элердова: "Мы видим большую вовлеченность регионов России в цифровую трансформацию экономики. Внедрение сервисов на основе космических данных сейчас идет в нескольких регионах. Сегодня множество данных с максимальным разрешением предоставляется бесплатно, но есть и платная съемка, стоимость которой достаточно высока. Ценовой фактор пока что является сдерживающим для широкого использования результатов космической съемки в регионах страны".
Однако работа с регионами в рамках платформы "Цифровая Земля-сервисы", которая была запущена в прошлом году в пилотном режиме, позволяет развивать систему использования ДЗЗ на региональном уровне комплексно и планомерно. В промышленную эксплуатацию она будет внедрена в 2023 году.
В рамках этого проекта разработан целый комплекс отраслевых информационных сервисов на основе космической съемки. Среди них ОИС Лес-контроль, ОИС Эко-мониторинг, ОИС Карьеры, ОИС Строй-контроль, ОИС Сельхозмониторинг, ОИС ЧС, ОИС Нарушенные земли. Сегодня их апробация идет в 8 пилотных регионах. Это Тверская, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Кемеровская области, Красноярский край, Республика Татарстан и Крым. В этот перечь постепенно будут включены и другие регионы.
На местах цифровые космические сервисы позволяют получать наиболее точную и объективную информацию для контрольно-надзорной деятельности: увидеть незаконные свалки, объем перемещенного грунта в области дорожного строительства, сделать мониторинг разлива нефтепродуктов и оценить масштаб таяния вечной мерзлоты, установить мониторинг недропользования и определить объем высот, выемок, насыпей. Предупредить незаконные вырубки или оценить естественные изменения за определенный период. Встраиваясь в систему управления регионами, данные ДЗЗ приобретают юридическую значимость вплоть до использования в судебной практике путем составления экспертных заключений на основе полученных данных космической съемки.
Не менее значимыми становятся и данные, получаемые с помощью БПЛА. Так, например, корпорация развития Сахалинской области достигла соглашения с компанией-производителем о запуске в регионе пилотного проекта организации и сопровождения полетов беспилотных воздушных средств "Небосвод". Здесь планируется испытать цифровую идентификацию авиадронов, контроль местоположения внешнего пилота и технологию предупреждения конфликтов в воздухе. Информация о движении БПЛА в режиме реального времени будет передаваться в профильные ведомства.
"В регионе существует широкое поле возможностей для применения беспилотной авиации. Дроны можно применять для перевозки почты, контроля ледовой обстановки, поиска очагов возгораний в лесах, проверки состояния дорог, нефте- и газопроводов", - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
В масштабах страны предпосылками использования данных ДЗЗ в контрольно-надзорной деятельности является как больше число объектов надзорной деятельности, так и их территориальная распределенность. Например, площадь лесов в России составляет около 809 миллионов га (20 процентов мировых), запасы водных ресурсов - около 1454 миллиона кубических километров (10 процентов мировых). При этом в стране насчитывается 14 тысяч крупных мусорных свалок, 200 тысяч памятников культурного наследия и т.д. Объем незаконных рубок Счетная палата оценивает в 1,3 миллиона кубометров в год, сумму нанесенного ущерба - в среднем 11-12 миллиардов рублей ежегодно. Все это приводит к большой востребованности цифровых технологий в сфере надзора, считает руководитель направления "Интернет вещей", ФГАУ НИИ "Восход" Елена Воленко.
Однако на сегодня есть ряд ограничений для развития контрольно-надзорной деятельности с использованием ДЗЗ. Они связаны с недостаточной территорией покрытия и частотой спутниковых снимков территорий интереса КНД. Также отмечается недостаточный уровень оцифровки и централизации информации: данные о лесоустройстве, проектная строительная документация, разрешения на строительство и др.
"Для более эффективной деятельности контрольно-надзорных органов необходимо решить несколько ключевых вопросов. Увеличить территорию покрытия и частоту спутниковых снимков. Это важно, чтобы выявлять нарушения на ранних стадиях. Так же необходимо совершенствовать алгоритм машинного обучения для выявления рисков нарушений. Основная идея решений, которые запустила Минцифры и тестирует сейчас в регионах, - это автоматическое выявление нарушений. А для этого нужно сравнивать подозрение на нарушение с разрешенной деятельностью. Для этого очень важно оцифровать необходимые данные. На данный момент эта информация представлена либо в бумажном, либо в нечитаемом формате", - отмечает Елена Воленко.
Сегодняшний мир все больше становится системой систем, а в цифровом следе любой отраслевой экосистемы наблюдается все большая конвергенция отраслей. Как отмечает советник по цифровой экономике декана Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Елена Тищенко: "Эффект доверия в "экосистеме" резко снижает трансакционные издержки. Новые продукты цифровой эпохи дорогостоящие с точки зрения инвестиций, а их использование имеет как правило мультипликативный эффект. Например, запуск беспилотного транспорта требует его сопровождения и со стороны телекоммуникационного сектора, и со стороны энергетического, так как зачастую это предполагает использование нетрадиционных источников энергии. И если раньше отрасли работали асинхронно, то сегодня они балансируют свои бизнес-модели для достижения эффекта синергии", - подчеркнула она.
Геопространственные технологии открывают новые возможности для цифровой экономики и реального сектора. Например, выстраиваемая сегодня целевая модель Северной морской логистики базируется на геопривязке межотраслевого баланса и создании кооперационных цепочек. Мультипликативный эффект здесь существует для таких отраслей, как складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, железнодорожный и воздушный транспорт, деятельность трубопроводного и сухопутного транспорта, строительства инженерных сооружений, телекоммуникаций и многих других.
"Рынок только дистанционных сервисов оценивается к 2025 году в 400 миллиардов долларов ежегодно. РФ только входит в этот рынок и нам необходимо кооперации с дальнейшим расширением новых цифровых продуктов в экспортную повестку. Кроме того, сопровождая проекты в регионах, мы видим много замечательных проектов в подведомственных структурах. Например, в Калужской области, Республике Коми, Сахалинской области. И если бы сразу же эти разработки делались в протоколах присоединения, то мы могли бы говорить о вовлечении субъектов не только как потребителей сервисов, но и разработчиков сервисов с экспортной повесткой. Здесь экспортный потенциал можно реализовать на принципах сборки уникального предложения из библиотеки типовых модульных партнерских решений", - резюмирует эксперт.
Таким образом, использование результатов аэрокосмической деятельности и геоинформационных технологий встроено сегодня не только в экосистему отдельных отраслей, регионов России и экономики в целом, но имеет значительный экспортный потенциал, который может служить дополнительным драйвером развития регионов в цифровую эпоху.