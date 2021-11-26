Создание инновационных платформ мониторинга и управления невозможно сегодня без использования результатов аэрокосмической деятельности и геоинформационных технологий. По данным ведущего мирового аналитического агентства Euroconsult, к 2028 году планируется запустить более 8500 спутников.

К этому же периоду Россия планирует запустить более 600 спутников перспективной системы "Сфера". Эта огромная группировка сможет генерировать огромные массивы данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ).

Для работы с такими данными потребуется привлекать все существующие цифровые решения, такие как биг дата, ИИ, облачные решения, интернет вещей, автоматизация. Они становятся базой для принятия управленческих решений на основе данных навигации и позиционирования, геопространственной аналитики, космической съемки, лазерного сканирования. Сейчас пространственное разрешение космической съемки достигает 0,3-15 м и 3-20 см аэрофотосъемки с БПЛА и вертолетов, самолетов.

Как рассказала гендиректор "ТЕРРА ТЕХ" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Милана Элердова: "Мы видим большую вовлеченность регионов России в цифровую трансформацию экономики. Внедрение сервисов на основе космических данных сейчас идет в нескольких регионах. Сегодня множество данных с максимальным разрешением предоставляется бесплатно, но есть и платная съемка, стоимость которой достаточно высока. Ценовой фактор пока что является сдерживающим для широкого использования результатов космической съемки в регионах страны".

Однако работа с регионами в рамках платформы "Цифровая Земля-сервисы", которая была запущена в прошлом году в пилотном режиме, позволяет развивать систему использования ДЗЗ на региональном уровне комплексно и планомерно. В промышленную эксплуатацию она будет внедрена в 2023 году.

Космические сервисы позволяют получат точную информацию для надзорных органов

В рамках этого проекта разработан целый комплекс отраслевых информационных сервисов на основе космической съемки. Среди них ОИС Лес-контроль, ОИС Эко-мониторинг, ОИС Карьеры, ОИС Строй-контроль, ОИС Сельхозмониторинг, ОИС ЧС, ОИС Нарушенные земли. Сегодня их апробация идет в 8 пилотных регионах. Это Тверская, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Кемеровская области, Красноярский край, Республика Татарстан и Крым. В этот перечь постепенно будут включены и другие регионы.

На местах цифровые космические сервисы позволяют получать наиболее точную и объективную информацию для контрольно-надзорной деятельности: увидеть незаконные свалки, объем перемещенного грунта в области дорожного строительства, сделать мониторинг разлива нефтепродуктов и оценить масштаб таяния вечной мерзлоты, установить мониторинг недропользования и определить объем высот, выемок, насыпей. Предупредить незаконные вырубки или оценить естественные изменения за определенный период. Встраиваясь в систему управления регионами, данные ДЗЗ приобретают юридическую значимость вплоть до использования в судебной практике путем составления экспертных заключений на основе полученных данных космической съемки.

Не менее значимыми становятся и данные, получаемые с помощью БПЛА. Так, например, корпорация развития Сахалинской области достигла соглашения с компанией-производителем о запуске в регионе пилотного проекта организации и сопровождения полетов беспилотных воздушных средств "Небосвод". Здесь планируется испытать цифровую идентификацию авиадронов, контроль местоположения внешнего пилота и технологию предупреждения конфликтов в воздухе. Информация о движении БПЛА в режиме реального времени будет передаваться в профильные ведомства.

"В регионе существует широкое поле возможностей для применения беспилотной авиации. Дроны можно применять для перевозки почты, контроля ледовой обстановки, поиска очагов возгораний в лесах, проверки состояния дорог, нефте- и газопроводов", - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Мировой рынок дистанционных сервисов к 2025 году составит 400 миллиардов долларов

В масштабах страны предпосылками использования данных ДЗЗ в контрольно-надзорной деятельности является как больше число объектов надзорной деятельности, так и их территориальная распределенность. Например, площадь лесов в России составляет около 809 миллионов га (20 процентов мировых), запасы водных ресурсов - около 1454 миллиона кубических километров (10 процентов мировых). При этом в стране насчитывается 14 тысяч крупных мусорных свалок, 200 тысяч памятников культурного наследия и т.д. Объем незаконных рубок Счетная палата оценивает в 1,3 миллиона кубометров в год, сумму нанесенного ущерба - в среднем 11-12 миллиардов рублей ежегодно. Все это приводит к большой востребованности цифровых технологий в сфере надзора, считает руководитель направления "Интернет вещей", ФГАУ НИИ "Восход" Елена Воленко.

12 миллиардов рублей ежегодно теряет бюджет страны от незаконных вырубок леса

Однако на сегодня есть ряд ограничений для развития контрольно-надзорной деятельности с использованием ДЗЗ. Они связаны с недостаточной территорией покрытия и частотой спутниковых снимков территорий интереса КНД. Также отмечается недостаточный уровень оцифровки и централизации информации: данные о лесоустройстве, проектная строительная документация, разрешения на строительство и др.

"Для более эффективной деятельности контрольно-надзорных органов необходимо решить несколько ключевых вопросов. Увеличить территорию покрытия и частоту спутниковых снимков. Это важно, чтобы выявлять нарушения на ранних стадиях. Так же необходимо совершенствовать алгоритм машинного обучения для выявления рисков нарушений. Основная идея решений, которые запустила Минцифры и тестирует сейчас в регионах, - это автоматическое выявление нарушений. А для этого нужно сравнивать подозрение на нарушение с разрешенной деятельностью. Для этого очень важно оцифровать необходимые данные. На данный момент эта информация представлена либо в бумажном, либо в нечитаемом формате", - отмечает Елена Воленко.

Сегодняшний мир все больше становится системой систем, а в цифровом следе любой отраслевой экосистемы наблюдается все большая конвергенция отраслей. Как отмечает советник по цифровой экономике декана Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Елена Тищенко: "Эффект доверия в "экосистеме" резко снижает трансакционные издержки. Новые продукты цифровой эпохи дорогостоящие с точки зрения инвестиций, а их использование имеет как правило мультипликативный эффект. Например, запуск беспилотного транспорта требует его сопровождения и со стороны телекоммуникационного сектора, и со стороны энергетического, так как зачастую это предполагает использование нетрадиционных источников энергии. И если раньше отрасли работали асинхронно, то сегодня они балансируют свои бизнес-модели для достижения эффекта синергии", - подчеркнула она.

Геопространственные технологии открывают новые возможности для цифровой экономики и реального сектора. Например, выстраиваемая сегодня целевая модель Северной морской логистики базируется на геопривязке межотраслевого баланса и создании кооперационных цепочек. Мультипликативный эффект здесь существует для таких отраслей, как складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, железнодорожный и воздушный транспорт, деятельность трубопроводного и сухопутного транспорта, строительства инженерных сооружений, телекоммуникаций и многих других.

"Рынок только дистанционных сервисов оценивается к 2025 году в 400 миллиардов долларов ежегодно. РФ только входит в этот рынок и нам необходимо кооперации с дальнейшим расширением новых цифровых продуктов в экспортную повестку. Кроме того, сопровождая проекты в регионах, мы видим много замечательных проектов в подведомственных структурах. Например, в Калужской области, Республике Коми, Сахалинской области. И если бы сразу же эти разработки делались в протоколах присоединения, то мы могли бы говорить о вовлечении субъектов не только как потребителей сервисов, но и разработчиков сервисов с экспортной повесткой. Здесь экспортный потенциал можно реализовать на принципах сборки уникального предложения из библиотеки типовых модульных партнерских решений", - резюмирует эксперт.

Таким образом, использование результатов аэрокосмической деятельности и геоинформационных технологий встроено сегодня не только в экосистему отдельных отраслей, регионов России и экономики в целом, но имеет значительный экспортный потенциал, который может служить дополнительным драйвером развития регионов в цифровую эпоху.