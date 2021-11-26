Байден заявил о возвращении Америки после пандемии COVID-19

Президент США Джо Байден считает, что "Америка вернулась" после пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время телефонного звонка корреспонденту телеканала NBC Элу Рокеру.

Журналист в прямом эфире комментировал парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке, когда у него зазвонил телефон. Рокер сообщил, что ему звонит президент Байден. Корреспондент спросил главу государства, что тот хотел бы сказать американцам. Байден заявил, что спустя два года "вы вернулись, Америка вернулась". Он подчеркнул, что нет ничего, с чем бы США не смогли справиться, пишет ТАСС. Пресс-пул Белого дома позднее подтвердил информацию о звонке.

Парад в День благодарения проходит ежегодно в Нью-Йорке. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса американцы могли лишь следить за трансляцией шествия. Но в этом году парад состоялся, собрав десятки тысяч людей на Манхэттене. Подобные мероприятия стали возможными после того, как почти 70% жителей города прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Ранее сообщалось, что главная площадь Нью-Йорка - Таймс-сквер - будет открыта в новогоднюю ночь для горожан и туристов. Об этом объявил мэр города Билл де Блазио. При этом он уточнил, что для посещения Таймс-сквер необходима полная вакцинация, после которой должно пройти не менее двух недель для выработки иммунитета.