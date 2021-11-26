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26.11.2021 21:53
Рубрика: В мире

Бельгия снова ужесточает ограничительные меры

Текст: Максим Макарычев
Менее чем через неделю после повсеместного возвращения масок в помещения и введения четырех дней обязательной удаленной работы в неделю бельгийские власти объявили о новых ограничениях.
Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Столкнувшись со вспышкой эпидемии коронавируса, Бельгия объявила в пятницу об усилении ограничений в стране. Все антиковидные меры вступят в силу поэтапно с этой субботы по понедельник. Как сообщает BFMTV, бельгийские власти решили, в частности, закрыть дискотеки и ночные клубы. Согласно исследованию Института Пастера, опубликованному в эту пятницу, эти учреждения занимают лидирующие позиции в рейтинге мест с самым высоким риском инфицирования. Бары и рестораны будут закрываться в 23 часа, максимальная вместимость в них составит шесть человек за столом. То же самое будет и с ночными магазинами, которые должны быть закрыты в 23 часа.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Бельгийские власти также запретили частные собрания в помещении, за исключением свадеб и похорон. Однако эти церемонии подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию, когда на них присутствует от 50 человек в помещении и более ста человек на улице. При проведении публичных мероприятий, таких как концерты или шоу, разрешено использовать только сидячие места. Спортивные соревнования можно проводить, но не в закрытых залах. При этом участников в возрасте до 18 лет могут сопровождать родители.

Что касается третьей дозы вакцины против COVID-19, бельгийские власти хотят ввести эту бустерную вакцину "как можно скорее" для всего населения, чтобы "до Рождества можно было вакцинировать максимум людей", отметил источник в бельгийском правительстве. Все эти меры дополняют первый пакет ограничений, действующих с прошлой недели в Бельгии, где домашние маски снова являются обязательными, как и удаленная работа четыре дня в неделю.

По данным бельгийских властей, за последние семь дней среднее количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 подскочило на 48 процентов. В то же время количество ежедневных госпитализаций выросло на 22 процента.

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