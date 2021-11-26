Бельгийский суд запретил сервис Uber в Брюсселе

Компания Uber, которая предоставляет услуги по заказу такси, должна прекратить свою работу в столице Бельгии с 26 ноября согласно постановлению суда. Об этом сообщили в европейском отделении компании.

"С этой пятницы вы не сможете заказать такси с помощью Uber в столице Европейского союза. Мы очень расстроены решением суда отключить наше приложение в Брюсселе", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

РИА Новости сообщает, что решение было принято 24 ноября. По мнению суда, постановление, запретившее в 2015 году сервис UberPop, которое позволяло частным водителям таксовать, распространяется и на профессиональных водителей.