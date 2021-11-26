Более 250 театров приняли участие во всероссийских "Больших гастролях"

"Росконцерт" подвел промежуточные итоги реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана - к этой системе в 2021 году вернулись после почти 30-летнего забвения. И надо сказать, весьма успешно: свыше 250 театров приняли участие в "Больших гастролях", а в программе "Мы - Россия" - 32 национальных коллектива.

"Введение единого гастрольно-концертного плана позволило нам выстроить системный механизм взаимного обогащения национальных культур народов нашей страны. Благодаря программам "Большие гастроли" и "Мы - Россия" зрители в самых разных уголках получили возможность впервые увидеть коллективы с мировой славой, а многочисленные национальные коллективы - возможность показать себя публике, - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам гендиректора Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Андрея Малышева, в этом году в программе "Большие гастроли" участвуют 258 театров. При этом присоединились к проекту и негосударственные, на гастроли съездили 32 частных театра.

"Были организованы гастроли 20 федеральных, 110 региональных, 86 детских, пяти зарубежных и пяти студенческих театров. Гастроли по плану прошли во всех 85 регионах России, а также за рубежом", - подчеркнул Андрей Малышев.

Свои спектакли публике показали Большой и Малый театры, Театр имени Вахтангова, Театр Наций, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова и другие. Среди участников зарубежного направления - русскоязычные театры из Южной Осетии, Абхазии, Грузии, Таджикистана и Молдовы. В первый раз в своей истории на "Большие гастроли" из отдаленных российских регионов отправились Государственный театр коренных малочисленных народов Севера из Якутска, Камчатский театр кукол, Театр драмы Каменск-Уральского, Бугурусланский городской драматический театр им. Гоголя и другие.

Во всех регионах страны ждали и продолжают ждать национальные коллективы, принимающие участие в программе "Мы - Россия". Самыми масштабными стали гастроли Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого - коллектив проехал по 26 городам. Выступления выдающихся национальных творческих коллективов впервые смогли увидеть жители малых российских городов, в том числе Ансамбля песни и танца Республики Татарстан и Ансамбля танца "Вайнах" из Чеченской Республики.

СПРАВКА "РГ"

Всероссийский гастрольно-концертный план сформирован по единым правилам впервые за последние 30 лет. В плане отражены гастроли по двум направлениям - театр ("Большие гастроли") и государственные национальные коллективы ("Мы - Россия"). Среди направлений - федеральная, зарубежная, студенческая и детско-юношеская программы, а также гастрольная деятельность негосударственных (частных) театров.