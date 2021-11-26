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26.11.2021 19:11
Рубрика: Экономика

Цена Brent впервые с сентября опустилась ниже 73 долларов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне новостей о появлении нового штамма COVID-19 в Европе, обнаруженного раннее в ряде стран на юге Африки, продолжается снижение стоимости нефти. Так, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE упала на 9,84% - до 72,96 доллара за баррель, передает ТАСС.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Цены на нефть падают из-за нового штамма Covid-19

Отмечается, что до этого минимума цена не опускалась с 12 сентября.

При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2022 года снижается на 10,88%, то есть до 69,86 доллара за баррель.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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