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Рубрика: Общество

Читатели "РГ" рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год

Текст: Виктория Суворова
Приближается самый сказочный праздник в году, когда всем, как в детстве, хочется верить в волшебство, дарить и получать подарки.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Российская газета" в своих социальных сетях и в Telegram провела опрос - что наши читатели хотели бы получить на Новый год от своего работодателя.

Мнения аудитории разделились. Несомненно, большое количество людей проголосовало за то, что самым лучшим подарком стала бы новогодняя премия. А уж применение ей всегда найдется.

Также в качестве приятных знаков внимания многие отмечают подарочные сертификаты в различные магазины, качественный алкоголь.

Но были и те, кто с удовольствием принял бы необычный подарок в виде поездки, впечатления и вариантов досуга (мастер-классы, обучения, билеты на концерты/выставки).

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Самым не популярным подарком опроса стала сувенирная продукция, которая очень часто не находит полезного применения в быту наших читателей.

32% всех опрошенных с сожалением ответили, что у них на работе не принято дарить подарки.

До Нового года осталось чуть больше месяца. Самое время задуматься о подарках, которые могут доставить радость не только получателю, но и дарителю.

Общество Соцсфера Социология Новый год

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