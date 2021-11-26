Читатели "РГ" рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год

Приближается самый сказочный праздник в году, когда всем, как в детстве, хочется верить в волшебство, дарить и получать подарки.

"Российская газета" в своих социальных сетях и в Telegram провела опрос - что наши читатели хотели бы получить на Новый год от своего работодателя.

Мнения аудитории разделились. Несомненно, большое количество людей проголосовало за то, что самым лучшим подарком стала бы новогодняя премия. А уж применение ей всегда найдется.

Также в качестве приятных знаков внимания многие отмечают подарочные сертификаты в различные магазины, качественный алкоголь.

Но были и те, кто с удовольствием принял бы необычный подарок в виде поездки, впечатления и вариантов досуга (мастер-классы, обучения, билеты на концерты/выставки).

Самым не популярным подарком опроса стала сувенирная продукция, которая очень часто не находит полезного применения в быту наших читателей.

32% всех опрошенных с сожалением ответили, что у них на работе не принято дарить подарки.

До Нового года осталось чуть больше месяца. Самое время задуматься о подарках, которые могут доставить радость не только получателю, но и дарителю.