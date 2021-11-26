Что рассказывают звезды Голливуда о новом фильме Ридли Скотта

Новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи" переносили в прокате несколько раз, и это было связано с пандемией. Но вот он выходит (прокат со 2 декабря)! Художественный - хотя о корифеях моды принято снимать документальные ленты. Со звездами первой величины. Наверное очень приятно, когда ты прожил насыщенную жизнь, построил известный во всем мире бизнес, а потом тебя играет Джереми Айронс или Аль Пачино. А твоя история поставлена одним из самых выдающихся режиссеров времени. Но не только твоя, а семейная. В главных ролях в картине - певица Леди Гага, сменившая имидж - для роли она стала брюнеткой - и Адам Драйвер. Хотя настоящий "драйвер" этой картины - именно Леди Гага, которая напоминает и Элизабет Тейлор, и Лайзу Минелли и, конечно же - саму себя.

Перед выходом картины к зрителю ее главные звезды собрались на виртуальную пресс-конференцию для журналистов со всего мира. Из России на ней было всего несколько человек и свои вопросы, как и коллеги из других стран, мы передавали заранее. Озвучивала их модератор Эдит Боуман. Нам оставалось только внимать и записывать И вот наиболее интересные с нашей точки зрения ответы.

Леди Гага - Патриция Гуччи

Вы говорили, что не хотели, чтобы вам рассказывали о вашей героине, а предпочли разобраться во всем самостоятельно. Как вам удалось узнать, кто она и что из себя представляла?

Леди Гага: Я много о ней читала и смотрела ее интервью, но старалась обходить стороной все, где слишком сильно выражено чье-то мнение. Все потому, что хотела сформировать свое собственное. Для меня было важно подойти к роли скорее как журналист, потому что моя героиня - реальный человек. Причем такой, который лжет во многих интервью. Поэтому я хотела сама решить, как она выглядит, когда лжет, а как - когда говорит правду. И какой была настоящая Патриция Реджани - и до того, как вышла замуж, и потом - до того, как организовала убийство мужа. Про ее молодость в фильме сказано не так много, так что мне нужно было выстроить этот период для себя. Да, она влюбилась, и любила не только Маурицио, но и то, что он значил - то положение, которое она получила в семейном бизнесе. И, когда у нее это отняли, она отреагировала не так, как большинство женщин - они же не заказывают устранение своих мужей. И я верю в существование системного притеснения, которое она испытала на себе, и думаю, что Патриция сделала то, что сделала, потому что ей было слишком больно.

Вы играете невероятно с точки зрения актерской физиологии - манера держаться, движения. Но и сама одежда рассказывает часть истории. Было ли для вас отдельным удовольствием носить ее?

Леди Гага: Мы говорили об этом с Джанти (Йейтс - прим. авт.) - художницей, создавшей все костюмы для фильма. Я хотела, чтобы Патриция не выглядела так же лощено, как все Гуччи и чтобы мода говорила слишком много. А что касается движений моей героини, я отталкивалась от образов трех животных. Сначала была домашней кошкой, в середине фильма стала лисой. Я посмотрела, как лисы охотятся, они делают это очень игриво. Для третьей части я изучила пантер, посмотрела много видео о них. Они вначале обольщают, а потом - бросок! Естественно, между этими тремя животными - огромная разница.

Фильм прослеживает историю Патриции от 22 до 49 лет. Как вам удалось меняться в связи с возрастом вашей героини?

Леди Гага: Должна сказать, что изображать кого-то на протяжении 30 лет его жизни - это та еще задача. Для начала, я никак не могу сойти за 22-летнюю или 25-летнюю, но спасибо Ридли, что поверил в меня (смеется). Актерский трейлер, в котором я каждый день готовилась к съемке, стал своеобразной "научной лабораторией". У нас были там фотографии, расположенные в хронологическом порядке, и мы всегда знали, в каком возрасте в какой сцене я должна быть. Иногда бывало, что утром мы снимаем сцену, где героине под сорок или сорок с небольшим, а потом - другую - где ей 25.

А еще у нас было 15 париков, все повторяли прически Патриции разных лет, которые мы смогли найти на фотографиях. Все они характерны для своего времени, даже вещества для окраски волос у нас использовались те же, что и тогда. Мы старались быть максимально точными во всем.

Джаред Лето - Паоло Гуччи

Джаред, если честно, хотелось бы побывать на вечеринке вашего Паоло - он так похож на большого ребенка. Как вы нащупали свою версию этого персонажа? Как создали его образ?

Джаред Лето: Для меня, прежде всего, это была возможность поработать с Ридли Скоттом - он мой герой! Думаю, у всех есть фильмы, с которыми в молодости была особенная связь, и для меня это "Бегущий по лезвию". Этот фильм изменил мою жизнь. Да и другие фильмы Ридли повлияли на меня. Благодаря Ридли Скотту, я полюбил кино. А то, что Аль Пачино играет моего отца - вообще невероятно. Роль Паоло Гуччи была ответственной задачей. Но в процессе съемок у меня не было времени обо всем этом этом задуматься - в первый же день я работал с Гагой, Драйвером и Джереми Айронсом, не говоря уже об Аль Пачино. Сейчас, когда об этом думаю, то понимаю, что мне бы не помешал тогда подгузник (смеется). Но это было здорово, и я очень горд быть частью этой команды.

Писали, что ваше перевоплощение в Паоло занимало шесть часов. Как вы проводили это время в кресле гримера или стоя перед костюмером, о чем думали?

Джаред Лето: Я проводил шесть часов каждый день, испытывая предвкушение и благодарность. Я понимал, что мне дана невероятная возможность, и нужно сделать все, чтоб никого не подвести. И я использовал это время для работы над внутренней жизнью персонажа. Если у тебя есть маска, в ней нет никакого смысла, если она не наполнена внутренней жизнью. Конечно, можно играть роль без внешнего сходства. Но обязательно нужно работать над тем, что внутри. И я использовал это время с умом - д того, чтобы сосредоточиться. Паоло очень многословный, так что было много импровизации на площадке.

Адам Драйвер - Маурицио Гуччи

Адам, как вы изучали путь своего персонажа - его отношения с женой и то, как они изменились?

Адам Драйвер: По моему опыту, когда играешь реального человека, помогают какие-то детали, которые заставляют воображение работать. А потом отбрасываешь то, из-за чего твоя игра кажется пародией на этого человека. Кстати, иногда тебе кажется важным держаться за какую-то деталь, которая на самом деле тебя ограничивает. Для меня сценарий очень важен. А еще - то, что уже за две недели до начала съемок и даже во время них, нужно четко понимать, что мы хотим друг другу сказать.

Когда работаешь с прекрасными актерами, важно осознавать, что провел всю необходимую подготовку, хотя это, конечно, процесс бесконечный. Так что еще и надо уметь остановиться. И быть готовым к тому, что может появиться идея получше. Мне кажется, что это объединяло всех актеров, игравших в фильме: все приходили вовремя, отрепетировав все, что нужно. Но при этом были готовы отбросить это ради чужой идеи. Мы не говорили об этом напрямую, просто это было естественно. Так здорово играть сцену, когда тебя кто-то удивляет, а потом у тебя появляется своя идея, и ты пытаешься всех ею заразить. Плюс метод работы Ридли - он как будто и добивается того, чтобы все было спонтанно. У нас было ограниченное количество дублей, и в каждом все полностью вовлечены в процесс. Отличная среда для работы.

Джереми Айронс - Родольфо Гуччи

Как вы думаете, что значило понятие "Гуччи" для вашего героя Родольфо?

Джереми Айронс: Думаю, это запах кожи. А также - возможность продолжать дело отца и вести обеспеченную жизнь. Вспоминать роскошное время, когда его жена была жива, и они занимались кинобизнесом. Как он сам говорит, "Гуччи" место в музее". Он не думал о будущем. У него была безбедная жизнь, и он был рад почивать на лаврах. Но думаю, что он был довольно печальным человеком, устремленным в прошлое, который пытался контролировать своего сына. И, конечно, если ты сам несчастлив, то всегда будешь недоволен всеми вокруг. Отсюда сложные отношения с мальчиком Маурицио, которого он обожал, но тот не смог воплотить в жизнь свои мечты. А как человек, обращенный в прошлое, сам Родольфо вряд ли имел четкие мечты.

Сальма Хайек - Пина

Сальма, вы, как и жена Ридли Скотта, давно хотели поучаствовать в этом фильме?

Сельма Хайек: Я не знала, что буду иметь какое-то отношение к фильму "Дом Гуччи". Но я давно знала, что он будет снят, потому что дружу с Джианниной Скотт и видела, как она двадцать лет (!) боролась за этот фильм. Было очень важно найти подходящего сценариста, но она с такой страстью подходила к делу! Не ошибиться в выборе актеров на роль Патриции и Маурицио. Она хотела, чтобы это была история женщины, которую все считают охотницей за деньгами, а она действительно любит своего мужа. Это история о любви и о том, куда она может завести.

В фильме такая сложная героиня. Я считаю, что Леди Гага справилась с ролью просто потрясающе. И копнула так глубоко… Играть с ней было так здорово - она находит способ удивить тебя в каждом дубле. Обожаю ее воображение, смелость в каждом дубле и в каждой реплике. Она всю себя вкладывает в роль, по-настоящему бесстрашно. Я работала с гениальными актерами, но в ней есть что-то особенное, никогда не знаешь, что она сейчас сделает, и мне это очень нравится.

Пина в вашем исполнении очень забавная. Но еще она кажется превосходным манипулятором. Изучали ли вы настоящих медиумов и телевизионных гадалок, чтобы подготовиться к роли?

Сальма Хайек: Я немного схитрила, потому что о Пине не так много известно, но Леди Гага знала столько всего! Так что мне очень повезло, мы обсуждали наших персонажей, их отношения. Честно говоря, я строила образ Пины вокруг Патриции и фильма. Мой персонаж второго плана, и ее жизнь не в центре внимания, важно то, какую роль она играет в жизни Патриции. Сначала моя героиня - медиум, и она просто хочет денег. Но она практически влюбляется в Патрицию, потому что с ней та совсем другая. И Патриция идет у Пины на поводу.