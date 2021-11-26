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26.11.2021 10:00
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил реализацию госпрограмм и нацпроектов в России

Текст: Василий Кошкин
Минэкономразвития направило в правительство отчет об исполнении госпрограмм и нацпроектов по итогам девяти месяцев. Специально для "РГ" эксперт проанализировал основные тренды, а также причины роста и снижения показателей.

Сергей Наумов, заместитель руководителя Центра развития программно-целевого управления

В документах отмечается, что средний общий уровень достижения нацпроектов составляет 86,3%, а эффективность реализации госпрограмм равняется 83,4%. Это довольно высокие показатели, превышающие прошлогодние.

Программно-стратегические документы и их взаимосвязь

Перечислим основные программно-стратегические документы, на основе которых реализуется социально-экономическая политика России:

Фото: Сергей Михеев
Нацпроекты помогут стать здоровым, найти свое дело и услышать живую музыку

- основные направления деятельности Правительства,

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации,

- государственные программы Российской Федерации,

- национальные проекты;

- государственная программа вооружения.

В Едином плане по достижению национальных целей развития России устанавливаются стратегические приоритеты правительства на ближайшие 10 лет. Основным инструментом его реализации являются государственные программы, в рамках которых реализуются национальные проекты. Всего в 2021 году реализуется 45 госпрограмм и 13 национальных проектов (50 федеральных проектов) через 3 676 региональных проектов.

Эффективность реализации госпрограмм

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Анализ реализации госпрограмм за 9 месяцев 2021 года показывает, что общая оценка эффективности их реализации госпрограмм составила 83,4%, что на 4,7% выше, чем за аналогичный период 2020 года (78,7%). В определённой степени эта положительная тенденция связана с консолидацией функций по координации разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм и национальных проектов в рамках единого департамента Минэкономразвития России, а также в целом с улучшением качества разработки этих документов и повышением уровня их гармонизации.

Высокая эффективность (от 93,3 до 100%) отмечена по 13 госпрограммам. Среди них "Развитие судостроения" (100%), "Управление государственным материальным резервом" (100%), "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (99,4%), "Социальная поддержка граждан" (99,4%).

Высокая эффективность и эффективность выше среднего (от 83,5 до 92,1 %) отмечается по 25 госпрограммам из 44, т.е. более половины госпрограмм реализуются достаточно эффективно.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Низкая эффективность (ниже 77,0%) отмечена по шести госпрограммам: "Обеспечение химической и биологической безопасности" (31,9%), "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" (32,3%), "Развитие транспортной системы" (57,5%), "Космическая деятельность" (57,7%), "Развитие энергетики" (64,0%), "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" (69,5%).

Некоторую озабоченность в условиях пандемии вызывает низкая эффективность госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности". Напомним, что она непосредственно связана с достижением национальной цели развития "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей". Отсутствуют и данные по госпрограмме "Обеспечение жильем и коммунальными услугами", так как ранее не был утвержден план-график ее реализации. При этом она играет ключевую роль в достижении национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Национальные проекты

По состоянию на 1 октября 2021 года общий уровень достижения контрольных показателей национальных проектов в субъектах Российской Федерации составил в среднем 86,3 %.

Наиболее высокие результаты показали Тюменская область (94,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (92,4 %), Республика Татарстан (92,1 %), Ханты-Мансийский автономный округ (91,6 %) и Челябинская область (91,5 %).

Наиболее скромные достижения отмечены в Еврейской автономной области (62,5 %), Карачаево-Черкесской Республике (71,7 %), Ненецком автономном округе (79,6 %), Республике Коми (80,2 %) и в Севастополе (80,8 %).

Основная причина проблем реализации национальных проектов в регионах - пандемия и ее последствия. В частности, потребовалось срочно перепрофилировать больницы и поликлиники для лечения пациентов с COVID, ограничить плановую диспансеризацию и пр. При этом, отмечает министерство, сохраняются и системные проблемы, связанные с капитальным строительством, в том числе - низкие темпы работ и удорожание строительных материалов.

Нацпроект помог ускорить строительство домов и дорог в регионах

Каковы дальнейшие шаги? Во-первых - дополнительная работа с теми субъектами РФ, которые показали наименьшие результаты. Предстоит разобраться в конкретных причинах неудач и обозначить пути их решения. Во-вторых, уделять большее внимание рискам на ранних этапах реализации мероприятий и научиться управлять ими. Заместителям Председателя Правительства - кураторам нацпроектов предлагается ежеквартально рассматривать доклады о результатах реализации нацпроектов в регионах, что позволит наиболее оперативно реагировать на возникающие изменения и вызовы.

В целом же госорганы показывают хорошую последовательную работу по управлению госпрограммами. Напомним, что в мае Минэкономразвития России заявило об обновлении системы управления госпрограммами, которая должна базироваться на единых подходах к их разработке и реализации. В основе предлагаемых изменений лежит проектный подход и налаживание специальной системы мониторинга, которая позволила бы лучше и быстрее адаптироваться к изменениям, новым возможностям и вызовам. Особое же внимание уделялось гармонизации и сбалансированности показателей, увязываемых с национальными целями развития и другими стратегическими задачами. Как ожидается, новые требования вступят в силу в 2022 году, но первые положительные результаты уже видны.

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