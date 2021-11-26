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26.11.2021 14:55
Рубрика: Экономика

Экспортная пошлина на пшеницу в РФ впервые превысила 80 долларов за тонну

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз установил новые ставки экспортных пошлин на зерно. На все три культуры - пшеница, ячмень и кукуруза - они были повышены, следует из данных ведомства.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Так, на пшеницу экспортная пошлина увеличена на 2,5 доллара - с 78,3 доллара до 80,8 доллара за тонну. Планку в 80 долларов она преодолела впервые с момента установления экспортных пошлин. Еще в середине сентября она составляла 50,9 доллара за тонну. На ячмень пошлина повышена на 3 доллара - с 65,3 доллара до 68,3 доллара за тонну, на кукурузу на 0,7 доллара - с 53,6 доллара до 54,3 доллара за тонну.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Глава Минсельхоза: На экспорт пшеницы будет установлена отдельная квота

Такие ставки будут применяться с третьего рабочего дня после их размещения (с 1 декабря) и действовать неделю.

Расчеты были сделаны на основе индикативных цен на пшеницу в размере 315,5 доллара за тонну, ячмень - 282,6 доллара за тонну, на кукурузу - 262,7 доллара за тонну.

Механизм плавающей пошлины (которая рассчитывается от мировых цен) был введен властями со 2 июня 2021 года для стабилизации цен на зерно на внутреннем рынке. Экспортные пошлины на зерно рассчитываются еженедельно на основе мировых цен. На пшеницу она начинает взиматься, если цена на бирже превышает 200 долларов за тонну. В этом случае она составляет 70% от разницы между ценой контракта и 200 долларами. Для кукурузы и ячменя пошлины также составляют 70%, но рассчитываются при достижении цены в 185 долларов за тонну.

На совещании у президента России Владимира Путина с правительством 8 ноября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев допустил, что формулы расчета экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло могут быть пересмотрены в сторону увеличения, если мировые цены на это продовольствие будут расти дальше. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в октябре зерно увеличилось в цене на 3,2%, за год - на 22,4%. Пятый месяц подряд растут цены на пшеницу: в октябре рост составил 5%, за год - 38,3%. Это максимум с ноября 2012 года.

По данным Минсельхоза России по состоянию на 23 ноября 2021 года, зерна в стране намолочено 125,5 млн тонн, из них пшеницы - 78,6 млн тонн. Последняя оценка урожая зерна российским Минсельхозом - 127 млн тонн в бункерном весе. Это меньше, чем в прошлом году, когда было собрано 133,5 млн тонн. Причина - погодные катаклизмы в ряде регионов.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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