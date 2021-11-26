В середине ноября завершилась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Представители около 200 стран приняли новое Климатическое соглашение (Glasgow Climate Pact), ключевыми решениями которого стала первая в истории декларация о постепенном отказе мировой экономики от использования угля - основного источника парниковых газов в энергетике. Страны-участницы также пришли к договоренности об увеличении темпов сокращения выбросов парниковых газов.

При этом на 2022 год намечена встреча, на которой стороны попытаются пересмотреть национальные планы снижения выбросов для достижения цели Парижского соглашения - обеспечить к концу XXI века рост температуры не более чем на полтора градуса. Развивающимся странам для борьбы с изменением климата будут выделены дополнительные средства.

Как считает главный научный сотрудник Инжинирингового центра РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Гусев, для России важным является то, что национальные правительства получили необходимый инструмент для полномасштабного запуска климатических проектов через механизм углеродных рынков. "Утвержденные правила позволяют участникам рынка избежать двойного обложения углеродным налогом в ходе трансграничного углеродного регулирования и открывают окно возможностей для государственных и частных инвестиций в проекты по декарбонизации экономики", - отметил он.

Серьезный запрос на "зеленое" финансирование в РФ сегодня формируют энергоемкие производства. Фокус на климатическую повестку оказывает, прежде всего, прямое влияние на горно-металлургическую промышленность. Как считает директор, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития в России EY Сергей Дайман: "Быть "зеленым" выгодно вдвойне. Сейчас есть три топовых темы, которые также обозначают ключевые риски и возможности одновременно. Они касаются экологической и социальной ответственности металлургических компаний, декарбонизации и принятия обществом права на деятельность. И это не столько формальные процедуры, сколько возможность осуществления деятельности".

Серьезный запрос на "зеленое" финансирование формируют энергоемкие производства

С учетом тренда на декарбонизацию банки и инвесторы уже заявляют о прекращении вливаний в компании, которые добывают и используют энергетические угли. Как рассказали в консалтинговой компании, по результатам опроса 2021 года почти 80 процентов горно-металлургических компаний поставили цели углеродной нейтральности. До 2040 года обеспечить ее на собственном производстве планируют половина горно-металлургических компаний - участниц опроса, а 40 процентов респондентов намерены сократить косвенные выбросы двуокиси углерода.

Что касается российских компаний, они также принимают соответствующие стратегии развития. "У нас пока нет решений по отказу от угля, но есть металлургические компании, которые очень внимательно смотрят на использование водорода, технологии прямого восстановления железа, нейтрализации выбросов", - отмечают в EY. По оценке, платы за выбросы для российских компаний горно-металлургической отрасли при экспорте их продукции на рынок ЕС в течение ближайших лет может привести к увеличению затрат при производстве алюминия на 85 процентов, стали - на 37, коксующегося угля и никеля - на 25.

Еще один тренд ближайшего десятилетия - рост доли электромобилей в мировом объеме продаж легкового транспорта. К 2033 году продажи автомобилей на батареях и подключаемых гибридов превысит выпуск авто с ДВС и гибридных автомобилей. Для металлургической отрасли это будет обозначать опережающий рост спроса на металлы, связанные с электромобилями. То же самое будет происходить с металлами для батарей и установок возобновляемой энергетики. "Декарбонизация открывает новые возможности, стратегические ставки, партнерства, возможности для всех секторов горно-металлургической отрасли. Новые технологии меняют спрос на металлы, доступность этих металлов, масштабы их потребления", - уверен Сергей Дайман.

Технология производства железа прямого восстановления позволяет уже сегодня сократить углеродный след стальной продукции в два раза по сравнению с классической доменной печью. Большинство металлургических лидеров идут именно этим путем. Как сообщил директор по экологии и климату НЛМК Никита Воробьев: "Наша компания также приступила к инвестированию в производство 2,5 миллиона тонн железа прямого восстановления. Это позволит предотвратить около 3 миллионов тонн эмиссии парниковых газов до 2030 года. Также компании отрасли занимаются и улучшением текущей технологии, хотя потенциал сокращения выбросов там достаточно ограничен и составляет примерно 10 процентов. Но и здесь, как показал бенчмаркинг, наши доменные печи уже сегодня на 10-15 процентов лучше, чем в Европе".

80 процентов металлургических компаний намерены достичь углеродной нейтральности к 2040 году

Задача модернизации также актуализирует самый главный вопрос: готов ли потребитель платить за "зеленый" продукт? По словам представителя НЛМК, опыт компании показывает, что за последний год количество запросов потребителей на декарбонизацию в широком смысле и на "зеленый" продукт в частности, как минимум утроилось, а то и выросло на порядок.

Технология улавливания углекислого газа является перспективной и для компаний нефтехимического сектора. Как рассказал директор по устойчивому развитию СИБУР Максим Ремчуков: "Сегодня в портфеле проектов компании - проект улавливания СО2 на "СИБУР-Нефтехим" и строительство солнечной электростанции на предприятии ПОЛИЭФ в Башкирии. Срок реализации последнего проекта - уже в следующем году".

Наряду с этим, по словам эксперта, в случае с нефтегазохимией очень важно вовлекать в проекты переработки пластик. "У нас в компании есть набор проектов, связанных с разного рода пластиками и ПЭТ. Вовлечение их в экономику замкнутого цикла - важный элемент повестки декарбонизации", - уверен он. В нашей стране СИБУР стал первой нефтехимической компанией, подписавшей соглашение о привлечении кредита, ставка которого привязана к динамике показателей ESG. "Кредит объемом 50 миллионов долларов предоставлен банком UniCredit. За счет ESG-привязки ставка по кредиту может меняться как в сторону понижения, так и в сторону повышения, в зависимости от результатов достижения ряда целей, определенных на основе ранее принятой СИБУРом Стратегии в области устойчивого развития", - сообщили в компании.