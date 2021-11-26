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26.11.2021 09:56
Рубрика: В мире

Французские рыбаки намерены заблокировать порт Кале и туннель под Ла-Маншем

Текст: Максим Макарычев

Французские рыбаки намерены заблокировать порт Кале и туннель под Ла-Маншем в пятницу, позиционируя свою акцию как "предупредительный выстрел". По словам руководителей Национального комитета по рыболовству (CNPMEM), в этот день прибытие британских паромов в море будет заблокировано в трех портах: Кале, Уистреам и Сен-Мало. На суше рыбаки на несколько часов предотвратят подъезд грузовых автомобилей к грузовому терминалу туннеля под Ла-Маншем.
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В комитете по рыболовству не исключают новых действий в будущем, заявляя, что рыбаки хотят ответить на "провокационное" и "унизительное" отношение к ним со стороны британцев. "Этот вопрос лицензий - дерево, скрывающее лес: его решение будет зависеть от долгосрочных отношений с Соединенным Королевством", - заявил на пресс-конференции председатель национального комитета Жерар Ромити.

С выходом из состава Европейского союза Соединенное Королевство восстановило полный контроль над своими территориальными водами, что дает ему прочную власть над Ла-Маншем и Северным морем, отмечает французское экономическое издание Les Echos. Они очень богаты рыбой и имеют решающее значение для французских рыбаков. По данным Министерства сельского хозяйства Франции, в период с 2011 по 2015 год они обеспечили более четверти общего улова французского рыболовного сектора.

Вопрос выдачи лицензий французским рыбакам являлся крайне важной темой в ходе переговоров по соглашению о Brexit между Брюсселем и Лондоном, а вопрос о рыболовстве отражен в нескольких положениях текста итогового соглашения, подписанного в декабре 2020 года. В обмен на сокращение квот на вылов в его водах странами ЕС на 25 процентов, Британия пообещала выдать лицензии, чтобы европейские рыбаки могли продолжать свою деятельность в данной акватории. Но британские власти медлят с реализацией соглашения. Так, французское морское министерство сообщает, что на сегодняшний день Франция получила более 960 лицензий, однако около 150 все еще отсутствуют. Британские власти со своей стороны подчеркнули, что выдали 98 процентов запрошенных лицензий. В Лондоне заявили о том, что европейские рыбаки могут продолжать работать в британских водах при условии, что они докажут, что до 2016 года рыбачили там. Кроме того, французы и британцы спорят о характере и объеме подтверждающих документов, которые необходимо предоставить.

В итоге эта ситуация в октябре привела к дипломатическому скандалу: Париж объявил о запрете на доступ во французские порты для британских судов и систематизации таможенного контроля за британским импортом. В среду Еврокомиссия обратилась к Лондону с тем, чтобы этот спор был урегулирован до 10 декабря.

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