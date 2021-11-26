ФТС: Искусственный интеллект поможет ускорить процесс досмотра посылок

Внедрение искусственного интеллекта в процесс досмотра почтовых отправлений поможет снизить нагрузку на инспекторов Федеральной таможенной службы (ФТС). Проект модели цифровизации таможенного досмотра представлен в ходе форума "Шаг в будущее", организованном РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Ведущий инспектор отдела координации и применения системы управления рисками службы управления рисками ФТС Иван Греков рассказал, что объем входящих посылок в Россию растет ежегодно в среднем на 20%, при этом ежедневно один инспектор таможенной службы досматривает 30-40 посылок. И по прогнозам, эта цифра будет увеличиваться. Чтобы избежать почтового кризиса, российская таможня постепенно внедряет искусственный интеллект в процессы досмотра, пояснил Греков.

Он уточнил, что внедрение искусственного интеллекта разделено на этапы. "Сначала анализируем снимки отправлений, обучаем систему распознавать запрещенные предметы, потом - определять уровень риска, а затем контролировать досмотр", - пояснил представитель ФТС.

Отмечается, что модель цифровизации таможенного досмотра включает в себя также создание общей базы данных, расширение возможностей личного кабинета таможенной службы, инструменты для предметной аналитики, опцию онлайн-консультаций с должностными лицами ФТС. Иван Греков считает, что такая модель будет способствовать в том числе экспортному потенциалу страны.