"Газпром" подтвердил получение платежа за газ от Молдавии

"Газпром" подтвердил, что Молдавия оплатила долг за поставленный газ. Таким образом, поставки трубопроводного российского газа в страну продолжаются.

"Молдова расплатилась по текущим платежам. "Газпром" проявил добрую волю и дал отсрочку, хотя имел все основания прекратить поставки. Проблема снята", - приводит слова официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова ТАСС. По его оценкам, неплатежи со стороны Молдавии могут повториться, так как "сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы".

Ранее в тот же день компания Moldovagaz сообщила, что перечислила "Газпрому" оплату за природный газ, поставленный в страну в октябре и первой половине ноября этого года. Объем платежа составил 74 миллиона долларов. Оплата должна была пройти еще 22 ноября, однако у компании не хватило средств для своевременного погашения долга, после чего она попросила об отсрочке.

На данный момент между Moldovagaz и "Газпромом" заключен договор сроком на пять лет, он предполагает, что молдавская сторона в полном объеме оплачивает накопившийся перед российской компанией долг. "Газпром" оценивает его в 709 миллионов долларов без учета поставок в Преднестровье. Переговоры между странами длились несколько месяцев.