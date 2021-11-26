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26.11.2021 19:07
Рубрика: В мире

"Газпром" подтвердил получение платежа за газ от Молдавии

Текст: Анастасия Селиванова
"Газпром" подтвердил, что Молдавия оплатила долг за поставленный газ. Таким образом, поставки трубопроводного российского газа в страну продолжаются.
Фото: AP Photo/Aurel Obreja Фото: AP Photo/Aurel Obreja
Фото: AP Photo/Aurel Obreja
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Молдавия получила отсрочку от "Газпрома" по оплате долгов за газ

"Молдова расплатилась по текущим платежам. "Газпром" проявил добрую волю и дал отсрочку, хотя имел все основания прекратить поставки. Проблема снята", - приводит слова официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова ТАСС. По его оценкам, неплатежи со стороны Молдавии могут повториться, так как "сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы".

Ранее в тот же день компания Moldovagaz сообщила, что перечислила "Газпрому" оплату за природный газ, поставленный в страну в октябре и первой половине ноября этого года. Объем платежа составил 74 миллиона долларов. Оплата должна была пройти еще 22 ноября, однако у компании не хватило средств для своевременного погашения долга, после чего она попросила об отсрочке.

На данный момент между Moldovagaz и "Газпромом" заключен договор сроком на пять лет, он предполагает, что молдавская сторона в полном объеме оплачивает накопившийся перед российской компанией долг. "Газпром" оценивает его в 709 миллионов долларов без учета поставок в Преднестровье. Переговоры между странами длились несколько месяцев.

В мире экс-СССР Молдавия Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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